Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Ему было 82 года

10 сентября 2026, 20:45, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

После продолжительной болезни в 82 года скончался почетный председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов. Об этом РИА Новости сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Сегодня рано утром после тяжелой и продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Леонидович Богданов. Для нас это тяжелейшая утрата", — сказал он.

Владимир Соловьев добавил, что Всеволод Богданов руководил организацией почти 25 лет. Ему удалось сохранить СЖР в наиболее сложные периоды его истории и оставить о себе светлую память.

Профессиональный путь Богданова начался в 1960 году на Архангельском радио. В период с 1969 по 1986 год он работал в изданиях "Магаданская правда" и "Советская Россия". Впоследствии перешел в Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат), где возглавил Главное управление пропаганды и вошел в состав коллегии министерства. С 1989 по 1991 год занимал пост гендиректора Дирекции программ Центрального телевидения и был членом коллегии Гостелерадио СССР.

Во главе Союза журналистов России Богданов находился с 1992 по 2017 год.