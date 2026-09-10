НОВОСТИТуризм

Пхукет накрыла новая волна COVID-19 — удар пришелся по россиянам

Российские путешественники массово сталкиваются с карантином, отменой экскурсий и сложностями при обращении за медпомощью

10 сентября 2026, 20:20, ИА Амител

Пациент с COVID-19 / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Пациент с COVID-19 / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На Пхукете зафиксирована новая волна COVID-19, которая серьезно затронула российских туристов и релокантов, пишет "База".

Путешественники массово испытывают тяжелые симптомы, которые заставляют их проводить большую часть времени в постели.

Петербуржец Ибрагим поделился, что в его компании сразу пять человек заболели. У них поднялась высокая температура, начались сильные головные боли и ломота в теле. Особенно трудно справляться с ночными приступами жара, когда одежда становится настолько мокрой от пота, что ее можно выжимать.

"Власти признают, что сейчас в стране новая волна ковида, и Пхукет занял третье место по уровню заболеваемости — после Бангкока и Чонбури", — пишет издание.

За последнюю неделю августа в больнице Вачира на острове было зарегистрировано 64 случая заражения. Туристам рекомендуется избегать мест с высокой плотностью населения и использовать маски.

Ранее сообщалось, что в России предупредили о новых опасных штаммах гриппа.

Грипп, ковид / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иммунолог оценил риски новой волны COVID-19 в осенне-зимний период

Сезонный рост заболеваемости возможен, но волна, скорее всего, будет умеренной
НОВОСТИЗдоровье

Коронавирус Туризм медицина
       

Комментарии 9

Avatar Picture
ага.

20:40:01 10-09-2026

не надо им сюда возвращаться.
нехай там переболеют.
незачем сюда заразу тащить.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:46 10-09-2026

Петербуржец Ибрагим.... до слёз))))

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:23 11-09-2026

Гость (20:41:46 10-09-2026) Петербуржец Ибрагим.... до слёз))))... да
кровь из глаз

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Илья

21:07:50 10-09-2026

Не фиг шляться где ни попадя.. Сидите дома

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:28:51 10-09-2026

Петербуржец Ибрагим поделился...
Настоящий питерец!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:51 11-09-2026

гость (21:28:51 10-09-2026) Петербуржец Ибрагим поделился...Настоящий питерец!... вобще то дедушку Пушкина тоже Ибрагимом звали. Он еще и чернокожим был

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:34:32 10-09-2026

Щаз натащат опять заразы со своим туризмом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:30 10-09-2026

«Петербурженец -Ибрагим»….🤦‍♀️

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:58 11-09-2026

Гость (22:26:30 10-09-2026) «Петербурженец -Ибрагим»….🤦‍♀️... арап петра великого

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров