Российские путешественники массово сталкиваются с карантином, отменой экскурсий и сложностями при обращении за медпомощью

10 сентября 2026, 20:20, ИА Амител

Пациент с COVID-19 / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На Пхукете зафиксирована новая волна COVID-19, которая серьезно затронула российских туристов и релокантов, пишет "База".

Путешественники массово испытывают тяжелые симптомы, которые заставляют их проводить большую часть времени в постели.

Петербуржец Ибрагим поделился, что в его компании сразу пять человек заболели. У них поднялась высокая температура, начались сильные головные боли и ломота в теле. Особенно трудно справляться с ночными приступами жара, когда одежда становится настолько мокрой от пота, что ее можно выжимать.

"Власти признают, что сейчас в стране новая волна ковида, и Пхукет занял третье место по уровню заболеваемости — после Бангкока и Чонбури", — пишет издание.

За последнюю неделю августа в больнице Вачира на острове было зарегистрировано 64 случая заражения. Туристам рекомендуется избегать мест с высокой плотностью населения и использовать маски.

Ранее сообщалось, что в России предупредили о новых опасных штаммах гриппа.