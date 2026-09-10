Пхукет накрыла новая волна COVID-19 — удар пришелся по россиянам
Российские путешественники массово сталкиваются с карантином, отменой экскурсий и сложностями при обращении за медпомощью
10 сентября 2026, 20:20, ИА Амител
На Пхукете зафиксирована новая волна COVID-19, которая серьезно затронула российских туристов и релокантов, пишет "База".
Путешественники массово испытывают тяжелые симптомы, которые заставляют их проводить большую часть времени в постели.
Петербуржец Ибрагим поделился, что в его компании сразу пять человек заболели. У них поднялась высокая температура, начались сильные головные боли и ломота в теле. Особенно трудно справляться с ночными приступами жара, когда одежда становится настолько мокрой от пота, что ее можно выжимать.
"Власти признают, что сейчас в стране новая волна ковида, и Пхукет занял третье место по уровню заболеваемости — после Бангкока и Чонбури", — пишет издание.
За последнюю неделю августа в больнице Вачира на острове было зарегистрировано 64 случая заражения. Туристам рекомендуется избегать мест с высокой плотностью населения и использовать маски.
Ранее сообщалось, что в России предупредили о новых опасных штаммах гриппа.
20:40:01 10-09-2026
не надо им сюда возвращаться.
нехай там переболеют.
незачем сюда заразу тащить.
20:41:46 10-09-2026
Петербуржец Ибрагим.... до слёз))))
08:30:23 11-09-2026
Гость (20:41:46 10-09-2026) Петербуржец Ибрагим.... до слёз))))... да
кровь из глаз
21:07:50 10-09-2026
Не фиг шляться где ни попадя.. Сидите дома
21:28:51 10-09-2026
Петербуржец Ибрагим поделился...
Настоящий питерец!
09:30:51 11-09-2026
гость (21:28:51 10-09-2026) Петербуржец Ибрагим поделился...Настоящий питерец!... вобще то дедушку Пушкина тоже Ибрагимом звали. Он еще и чернокожим был
21:34:32 10-09-2026
Щаз натащат опять заразы со своим туризмом.
22:26:30 10-09-2026
«Петербурженец -Ибрагим»….🤦♀️
08:30:58 11-09-2026
Гость (22:26:30 10-09-2026) «Петербурженец -Ибрагим»….🤦♀️... арап петра великого