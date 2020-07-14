У двух сотрудников крупного каменского предприятия "Сальников" по выпуску полуфабрикатов обнаружили коронавирус, сообщает "Толк". Роспотребнадзор подтвердил факт инфицирования работников, но объяснил, что о вспышке речи не идет, так как под ней понимается заражение пяти и более человек.
Предположительно, COVID-19 выявлен у двух весовщиц компании. Женщин госпитализировали в конце прошлой недели с признаками ОРВИ. Сейчас они находятся в центральной районной больнице Камня-на-Оби.
Бренд "Сальников" занимается производством пельменей, хинкали, блинчиков и других полуфабрикатов, которые поставляются в крупные торговые сети.
Как ранее сообщил amic.ru, по данным на 14 июля, коронавирус выявили еще у 238 жителей Алтайского края, а общее число заболевших в регионе достигло 6 294 человек.
Комментарии
Двое работников алтайского "пельменного" предприятия заболели коронавирусом
Предприятие работает?
А тут в соседней теме комментаторы переживают как бы на продукты в магазине кто не чихнул
Естественно. Из-за двух человек с ОРВИ работу останавливать что ли?
А почему именно про этих двух написали?????????????????????????????
238 минус 2 равно 236.
Очень вкусные у них вареники с картошкой и шкварками, как домашние,
Надеюсь, пельмени сырыми никто из недовольных тем, что предприятие не закрыли, не ест?)))
А при чем тут ОРВИ и корона вообще. Теперь уже если пернул то тоже корона что-ли. Тупизм полнейший.
Alex1976, текст прочитать не в состоянии?
при чем тут ОРВИ
Проснулись? По городу уже не первый месяц ходят слухи, что у кого "лёгкие" симптомы тест на корону не делают, а ставят диагноз ОРВИ или пневмония неуточненная.
- гость -
А почему именно про этих двух написали?????????????????????????????
238 минус 2 равно 236
С орви за сутки добавилось 105 человек, бессимптомных 99.
13:54
А вы когда проснулись? Ковид - это тоже ОРВИ.
«Предположительно, COVID-19 выявлен у двух весовщиц компании», а вот здесь вот можно как то поподробней, а???? Может хватит голову людям морочить , хотя что там мы для журналюг тоже не люди, мы для них - население!((
14.07.2020 14:02
- гость -
Ковид - это тоже ОРВИ, но ОРВИ, от которого пока нет лекарства. И ни от какого ОРВИ так не переполняются больницы и не заболевают и не умирают медики, как от ковида. А это делает его сильно нехорошим ОРВИ