У трех туристов на Алтае выявили COVID-19

Три случая заражения коронавирусной инфекцией среди отдыхающих выявили в Алтайском крае. Об этом во время пресс-конференции рассказала руководитель отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
"Внутренняя статистика, конечно, ведется, но для проведения противоэпидемических мероприятий важны все-таки общие статистические данные. В целом на территории Алтайского края зарегистрировано три случая COVID-19 среди отдыхающих. Все остальные – местные жители", – сказала Боброва.
Однако в Роспотребнадзоре не назвали районы и турбазы, где зарегистрировали случаи заражения.
Напомним, летний туристический сезон в Алтайском крае стартовал 27 июня.
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