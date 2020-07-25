Еще 138 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 138 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
По муниципалитетам случаи распределились так: Барнаул – 68, Бийск – 13, Славгород – 10, Первомайский район – 6, Новоалтайск – 5, Каменский район – 4, Тальменский район – 4, Заринск – 3, Завьяловский район – 3, Алейск – 2, Залесовский район – 2, Кулундинский район – 2, Михайловский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовск – 2, Табунский район – 2, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Ключевский, Крутихинский, Павловский, Смоленский, Тогульский районы – по одному заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8391 человек. Выздоровели 6313 пациентов (417 за прошедшие сутки).
Скончались за весь период 186 человек: от коронавирусной инфекции – 73 человека, по иным причинам – 110 человек, на экспертизе – 3 случая. За сутки семь летальных исходов: один – от COVID-19, шесть – от иных причин.
Комментарии
Ну, совсем скоро снимут все ограничения!