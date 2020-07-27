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Новости

Скончался один из участников драки на Старом базаре в Барнауле

, ИА "Амител"
Информацию о гибели мужчины подтвердили в Следственном комитете

Следственный комитет по Алтайскому краю подтвердил информацию о том, что один из участников драки на Старом базаре скончался от полученных травм. Второй мужчина задержан. 

"В ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении ведомства.

Второй участник драки, 38-летний мужчина, задержан. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего.

Напомним, сообщения о драке у Старого базара появились днем в социальных сетях. Очевидцы рассказывали, что конфликт затеяли две женщины, но позднее оказалось, что в потасовке участие принимали также несколько мужчин. Один из них ударил оппонента сзади по голове, от чего тот упал и с силой ударился головой об асфальт. Барнаульцы писали, что мужчина скончался, а теперь эту информацию подтвердили официально. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.07.2020 17:15
- гость -

А у нас развлекательные учреждения разве открыты? Как они все там оказались?

27.07.2020 17:17
- гость -

Развлеклись,оттянулись.Что первый,что второй.

27.07.2020 17:27
Босямбр

Гостю 17.15, ты с луны свалился чёли, их никто и не закрывал энти заведения.

27.07.2020 17:28
- гость -

Как бы то ни было, но для семьи погибшего это большая трагедия. Тем более, что на видео видно, что он просто разнимать полез.

27.07.2020 17:36
- гость -

алкота начала самовыпиливаться

27.07.2020 17:42
- гость -

А мусара в декрет ушли?

27.07.2020 18:11
гость

ох уж эти любители развлечений!

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