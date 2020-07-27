Скончался один из участников драки на Старом базаре в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю подтвердил информацию о том, что один из участников драки на Старом базаре скончался от полученных травм. Второй мужчина задержан.
"В ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении ведомства.
Второй участник драки, 38-летний мужчина, задержан. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего.
Напомним, сообщения о драке у Старого базара появились днем в социальных сетях. Очевидцы рассказывали, что конфликт затеяли две женщины, но позднее оказалось, что в потасовке участие принимали также несколько мужчин. Один из них ударил оппонента сзади по голове, от чего тот упал и с силой ударился головой об асфальт. Барнаульцы писали, что мужчина скончался, а теперь эту информацию подтвердили официально.
Комментарии
А у нас развлекательные учреждения разве открыты? Как они все там оказались?
Развлеклись,оттянулись.Что первый,что второй.
Гостю 17.15, ты с луны свалился чёли, их никто и не закрывал энти заведения.
Как бы то ни было, но для семьи погибшего это большая трагедия. Тем более, что на видео видно, что он просто разнимать полез.
алкота начала самовыпиливаться
А мусара в декрет ушли?
ох уж эти любители развлечений!