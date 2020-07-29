Одну из улиц Барнаула на целый месяц перекроют для движения автомобилей

С 3 по 31 августа в Барнауле закроют движение автомобилей по улице Пролетарской, сообщает пресс-центр мэрии.
Проезд приостановят по всей ширине дороги на участке от дома № 231 до № 233. В это время городские коммунальные службы займутся строительством водопровода.
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи просит горожан быть внимательными и заранее выбирать маршруты для объезда перекрытого участка.
Напомним, что это не единственная закрытая для движения дорога в августе. До 6 числа дорожники перекрыли участок улицы Попова, а на шоссе Ленточный бор проезд для машин запрещен на неопределенное время.
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