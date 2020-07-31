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Новости

Более 9 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За минувшие сутки выявили еще 111 инфицированных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще 111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило девять тысяч и на 31 июля составляет 9109 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 52, Рубцовск – 12, Бийск – 8, Новоалтайск – 6, Славгород и Волчихинский район – по 4, Михайловский и Топчихинский районы – по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 2, Заринск, Камень-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 215. Коронавирус стал причиной смерти 87 человек, по иным причинам скончались 125 пациентов. Три случая находятся на экспертизе.

Как уже писал amic.ru, ранее в Барнауле проверили общественный транспорт на соблюдение норм санобработки и масочного режима. Специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проверили автобусы нескольких маршрутов. В итоге у одного из экипажей автобуса № 20 не нашли средств санобработки. Перевозчику направили претензию.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

31.07.2020 12:41
Потёмкин

Белокуриху дустом посыпают,потому заражаемость низкая?
Или боятся туристов отпугнуть и на других раскидывают?

31.07.2020 12:44
Ольга

Лифты бы лучше
дезинфецировали

31.07.2020 13:21
- гость -

У нас уборщица все с хлорочкой моет 2раза в неделю

31.07.2020 13:22
Гость

Например, руководителям Лифтмонтажсервис никто никаких специальных рекомендаций в период пандемии не направлял, так и убирают старым графиком. Где Роспотребнадзор, когда спустят рекомендации для Управляющих компаний , ТСЖ, а так же организациям отвечающим за лифты по уборке подъездов, лифтов, пожарных лестниц по которым ходят люди, это такие же общественные места с бесконечным потоком людей???

31.07.2020 13:23
- гость -

хоссспади , их до сих пор считают что ли? Народ уж думать забыл про этот ковид, а тут оказывается еще статистику ведут.

31.07.2020 13:41
- гость -

31.07.2020 13:23
- гость -

Не рано ли вы расслабились?

31.07.2020 13:47
- гость -

Не рано ли вы расслабились?

не напрягался вообще.

31.07.2020 14:05
Как то так

"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.

31.07.2020 14:13
- гость -

А как они их считают если тесты мало кому делают?

31.07.2020 14:16
Alex1976

"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.

В противогазы оденут за свой счет, вот и все "веселье", за этой властью не заржавеет.

31.07.2020 14:35
- гость -

А как в крае?
На первом этапе снятия ограничений ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110.

НАЧИНАТЬ СМЯГЧЕНИЕ ограничений следует только тогда, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5.

На всех трех этапах в больницах должно быть свободно НЕ МЕНЕЕ 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

31.07.2020 14:39
гость

"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.

Дык лечение все равно одно, что при орви, что при гриппе( который вам никто не поставит), что при ковиде. Арбидол в помощь и лечитесь

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