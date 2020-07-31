Более 9 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Еще 111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило девять тысяч и на 31 июля составляет 9109 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 52, Рубцовск – 12, Бийск – 8, Новоалтайск – 6, Славгород и Волчихинский район – по 4, Михайловский и Топчихинский районы – по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 2, Заринск, Камень-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за минувшие сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 215. Коронавирус стал причиной смерти 87 человек, по иным причинам скончались 125 пациентов. Три случая находятся на экспертизе.
Как уже писал amic.ru, ранее в Барнауле проверили общественный транспорт на соблюдение норм санобработки и масочного режима. Специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проверили автобусы нескольких маршрутов. В итоге у одного из экипажей автобуса № 20 не нашли средств санобработки. Перевозчику направили претензию.
Комментарии
Белокуриху дустом посыпают,потому заражаемость низкая?
Или боятся туристов отпугнуть и на других раскидывают?
Лифты бы лучше
дезинфецировали
У нас уборщица все с хлорочкой моет 2раза в неделю
Например, руководителям Лифтмонтажсервис никто никаких специальных рекомендаций в период пандемии не направлял, так и убирают старым графиком. Где Роспотребнадзор, когда спустят рекомендации для Управляющих компаний , ТСЖ, а так же организациям отвечающим за лифты по уборке подъездов, лифтов, пожарных лестниц по которым ходят люди, это такие же общественные места с бесконечным потоком людей???
хоссспади , их до сих пор считают что ли? Народ уж думать забыл про этот ковид, а тут оказывается еще статистику ведут.
31.07.2020 13:23
- гость -
Не рано ли вы расслабились?
Не рано ли вы расслабились?
не напрягался вообще.
"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.
А как они их считают если тесты мало кому делают?
"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.
В противогазы оденут за свой счет, вот и все "веселье", за этой властью не заржавеет.
А как в крае?
На первом этапе снятия ограничений ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110.
НАЧИНАТЬ СМЯГЧЕНИЕ ограничений следует только тогда, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5.
На всех трех этапах в больницах должно быть свободно НЕ МЕНЕЕ 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
"Весело" будет зимой когда перемешаются ОРВИ, грипп, ковид и прочая простудная братия.
Дык лечение все равно одно, что при орви, что при гриппе( который вам никто не поставит), что при ковиде. Арбидол в помощь и лечитесь