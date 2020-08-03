На Алтае умирает более половины ковидных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ

В Алтайском крае умирает 54% зараженных коронавирусом пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 августа заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в июле умерли 134 инфицированных. В подавляющем большинстве это люди старше 50 лет, имевшие сопутствующие заболевания.
Как уже сообщал amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19. Два пациента с коронавирусом скончались. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 9433 человека, умерли 224. Выздоровел 7361 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 108 пациентов, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее стало известно, что уже на этой неделе краевые власти обсудят возможность перехода региона ко второму этапу снятия ковидных ограничений.
Комментарии
поэтому если я заболею то меня не интубируйте
Дело не в аппаратах-так во всех странах было,даже 80% показатели были
Говорят из-за отека леших из-за не правильных назначений.
А вообще то есть старый советский и даже засекреченный Перфторан за которым сейчас идёт охота...