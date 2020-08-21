21 августа состоялось заседание рабочей группы по оценке влияния изменений федерального налогового и бюджетного законодательства на краевой уровень. Представителями краевого Минфина был озвучен ряд важных решений, которые должны существенно повлиять на бюджетную и налоговую систему Алтайского края.

Самое главное – муниципалитеты ждет более справедливое распределение налоговых отчислений между краевым и местными бюджетами. Необходимый для этого законопроект, скорее всего, будет рассмотрен уже на сентябрьской сессии АКЗС, сказано на сайте реготделения "Справедливой России".

Как известно, с 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Поскольку он в полном объеме зачисляется в местные бюджеты, это приведет к существенным выпадающим доходам. Точно так же, как и переход на кадастровое налогообложение имущества физлиц.

Возникает вопрос – чем предлагается компенсировать эти выпадающие доходы и без того нищих муниципалитетов? Первое – перераспределить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в пользу муниципальных районов и городских округов.

То есть "снять" с краевого бюджета и добавить в муниципальные районы и городские округа плюс 5% НДФЛ. Впервые с этим предложением в АКЗС осенью прошлого года выходила фракция "Справедливая Россия" и тогда же была достигнута договоренность о более детальном обсуждении данного вопроса.

Второе – закрепить новые собственные неналоговые доходы местных бюджетов. А именно – зафиксировать за муниципалитетами административные штрафы, взимаемые мировыми судьями (здесь и далее по нормативу 50%), платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами.

"Это абсолютно правильная идея, – отмечает руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов. – Мы давно говорим о необходимости стимулирования экономической активности муниципалитетов. Необходимы не дотации и субвенции, которые, как мы знаем, можно и дать, и не дать. А именно фиксированные собственные средства в виде налоговых и неналоговых доходов".

Третье – передать полномочия по оплате заработной платы всех педагогических работников дошкольных учреждений на уровень края. Сейчас зарплату из краевого бюджета получают только воспитатели дошкольных учреждений. Заведующие, психологи и другие педработники находятся на местном финансировании через краевую субвенцию. Передача всех педагогических кадров ДОУ на краевой баланс позволить разгрузить местные бюджеты – за ними останется лишь содержание детских садов и оплата труда обслуживающего вспомогательного персонала.

Также на заседании рабочей группы было анонсировано рассмотрение в ближайшее время еще двух важных вопросов. Среди них – расширение видов деятельности, которые подпадают под патентную систему налогообложения и (возможно) снижение стоимости патента в Алтайском крае. Кроме того, речь шла о продлении действия налоговых каникул для вновь создаваемых ИП по ряду отраслей экономики до 2024 года.

"Отрадно, что практически все наши предложения в экономической плоскости были в очередной раз услышаны в правительстве края и взяты в работу. Теперь самое главное добиться того, чтобы их реализация способствовала реальному улучшению финансово-экономического состояния наших муниципалитетов и предпринимателей", – отмечает Молотов.