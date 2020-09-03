Парня будут судить за попытку изнасилования соседки в Алтайском крае

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Бийского района, которого обвиняют в попытке изнасилования соседки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи выяснили, что в июне 2020 года парень пришел в гости к соседям, с которыми стал распивать спиртное. Когда хозяину жилья потребовалось отлучиться, молодой человек решил "воспользоваться моментом".
"В ходе застолья молодой человек, оставшись наедине с хозяйкой дома, применяя насилие попытался совершить в отношении женщины действия сексуального характера, – уточнили в Следственном комитете. – Довести задуманное до конца обвиняемому не удалось в связи с активным сопротивлением потерпевшей".
Сельчанин сознался в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.
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