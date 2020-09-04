15-летний подросток в Алтайском крае предстанет перед судом за кражу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Крутихинского района. Подросток обвиняется в "краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище".

"По версии следствия, в январе 2020 года 15-летний житель Крутихинского района проник в квартиру местной жительницы, откуда похитил имущество на сумму более 1 тысячи рублей", – говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным приговором направлено для рассмотрения в суд. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.