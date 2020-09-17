Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 172

+64 зараженных и пять смертей

В Алтайском крае 17 сентября выявлено 64 случая новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число инфицированных в крае достигло 12 780 человек.

33 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Барнауле, по пять заболевших – в Бийске и Новоалтайске, двое инфицированных – в Заринске, Рубцовске, Славгороде и Бийском районе, по одному больному – в Алейске, Баевском, Заринском, Змеиногорском, Кытмановском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном, Шипуновском районах.

Также в регионе за сутки скончались еще пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 406.

Кстати, Алтайский край по суточному приросту зараженных занимает 31-е место в России. Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+730 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+211) и Московской области (+177). В общей сложности в стране зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19. При этом с начала пандемии выздоровели 895 868 человек.