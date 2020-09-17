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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 172

, ИА "Амител"
Главное за 17 сентября
Набережная Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Набережная Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом, информация о закрытии перинатального центра "Дар" оказалась слухом, а в Барнауле "дезинфицируют" дроги, чтобы сделать день города "коронабезопасным". О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 17 сентября – в подборке amic.ru.

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+64 зараженных и пять смертей

В Алтайском крае 17 сентября выявлено 64 случая новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число инфицированных в крае достигло 12 780 человек.

33 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Барнауле, по пять заболевших – в Бийске и Новоалтайске, двое инфицированных – в Заринске, Рубцовске, Славгороде и Бийском районе, по одному больному – в Алейске, Баевском, Заринском, Змеиногорском, Кытмановском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном, Шипуновском районах.

Также в регионе за сутки скончались еще пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 406.

Кстати, Алтайский край по суточному приросту зараженных занимает 31-е место в России. Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+730 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+211) и Московской области (+177). В общей сложности в стране зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19. При этом с начала пандемии выздоровели 895 868 человек.

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Незакрытый "Дар"

За роженицами перинатального центра "Дар" установили пристальный контроль: им запретили выходить из палат. Это спровоцировали слухи, что медучреждение закрыли на карантин.

В пресс-службе регионального Минздрава пояснили: такие правила существовали и раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Но после того как в "Даре" COVID-19 заразилась одна из пациенток, специалисты провели проверку. Они посмотрели кадры с камер видеонаблюдения и выяснили: пациентки центра не очень-то соблюдали ограничения. Девушки свободно выходили на улицу, зачастую при этом общаясь с родственниками.  

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Республика поставила рекорд

В Республике Алтай побила среднесуточный рекорд числу зараженных COVID-19 – в регионе зафиксировано 65 случаев заболевания. Это больше, чем в Алтайском крае. 

Диагноз подтвердился у 24 жителей Кош-Агачского района, среди которых 7 – дети. Десять заболевших – в Майминском, Онгудайском и Турочакском районах, восемь – в Горно-Алтайске, двое – в Усть-Канском районе, один случай зафиксирован в Чемальском районе.

Ранее в регионе зарегистрировали 14 смертей пациентов с COVID-19, 12 из них скончались от коронавируса, два – от иных причин.

 

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"Обеззараженные" дороги

В Барнауле в преддверии Дня города (он пройдет 19 сентября) продезинфицировали дороги, площади, тротуары – там, где в субботу запланированы общественные мероприятия. Такую работу сотрудники МБУ "Автодорстрой" провели ночью с 16 на 17 сентября.

В мэрии сообщают, что работы прошли на площади Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, Антона Петрова (в границах улиц Малахова и Ленинградской) и Энтузиастов (в границах Георгиева и Ленинградской).

Всего хлорсодержащими препаратами обработали свыше 90 тысяч квадратных метров дорог, а в работах задействовали четыре поливомоечные машины.

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В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 17 сентября:

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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