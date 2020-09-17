Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 172

В Алтайском крае выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом, информация о закрытии перинатального центра "Дар" оказалась слухом, а в Барнауле "дезинфицируют" дроги, чтобы сделать день города "коронабезопасным". О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 17 сентября – в подборке amic.ru.
В Алтайском крае 17 сентября выявлено 64 случая новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число инфицированных в крае достигло 12 780 человек.
33 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Барнауле, по пять заболевших – в Бийске и Новоалтайске, двое инфицированных – в Заринске, Рубцовске, Славгороде и Бийском районе, по одному больному – в Алейске, Баевском, Заринском, Змеиногорском, Кытмановском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном, Шипуновском районах.
Также в регионе за сутки скончались еще пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 406.
Кстати, Алтайский край по суточному приросту зараженных занимает 31-е место в России. Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+730 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+211) и Московской области (+177). В общей сложности в стране зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19. При этом с начала пандемии выздоровели 895 868 человек.
За роженицами перинатального центра "Дар" установили пристальный контроль: им запретили выходить из палат. Это спровоцировали слухи, что медучреждение закрыли на карантин.
В пресс-службе регионального Минздрава пояснили: такие правила существовали и раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Но после того как в "Даре" COVID-19 заразилась одна из пациенток, специалисты провели проверку. Они посмотрели кадры с камер видеонаблюдения и выяснили: пациентки центра не очень-то соблюдали ограничения. Девушки свободно выходили на улицу, зачастую при этом общаясь с родственниками.
В Республике Алтай побила среднесуточный рекорд числу зараженных COVID-19 – в регионе зафиксировано 65 случаев заболевания. Это больше, чем в Алтайском крае.
Диагноз подтвердился у 24 жителей Кош-Агачского района, среди которых 7 – дети. Десять заболевших – в Майминском, Онгудайском и Турочакском районах, восемь – в Горно-Алтайске, двое – в Усть-Канском районе, один случай зафиксирован в Чемальском районе.
Ранее в регионе зарегистрировали 14 смертей пациентов с COVID-19, 12 из них скончались от коронавируса, два – от иных причин.
В Барнауле в преддверии Дня города (он пройдет 19 сентября) продезинфицировали дороги, площади, тротуары – там, где в субботу запланированы общественные мероприятия. Такую работу сотрудники МБУ "Автодорстрой" провели ночью с 16 на 17 сентября.
В мэрии сообщают, что работы прошли на площади Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, Антона Петрова (в границах улиц Малахова и Ленинградской) и Энтузиастов (в границах Георгиева и Ленинградской).
Всего хлорсодержащими препаратами обработали свыше 90 тысяч квадратных метров дорог, а в работах задействовали четыре поливомоечные машины.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
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О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
Что еще почитать и посмотреть 17 сентября:
- в Алтайском крае намерены запретить продажу энергетиков и зажигалок детям;
- общественники Барнаула предлагают построить на территории "Ковша" парк и набережную;
- репортаж из барнаульского аэропорта, куда 16 сентября прилетели "Стрижи";
- новый выпуск аудиогида по Барнаулу;
- в Барнауле женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину у краевой администрации;
- на бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело.
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