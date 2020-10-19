Завотделением детской клинической больницы № 7 умер в Барнауле

Заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев скончался в Барнауле. Как рассказали amic.ru коллеги врача, он был заражен коронавирусом и умер в реанимации ковидного госпиталя.
Беляеву было 63 года, из которых 39 он посвятил медицине.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что от коронавируса умерла старшая медсестра 2-го терапевтического отделения КГБУЗ "Городская поликлиника № 14 Татьяна Романова.
Первый случай смерти среди больных COVID-19 алтайских медиков произошел в июне. Тогда скончался заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.
Комментарии
Каких грамотных специалистов теряем! Как обидно, ведь мог еще жить. Соболезную родственникам. Светлая память.
Соболезнования родным.
Беляеву было 63 года, из которых 39 он посвятил медицине.
На фоне всего происходящего пенсионный возраст в 65 лет - просто издевательство!
ПАШЕШЬ ПАШЕШЬ а до пенсии не дожить вот так !!! ужас что творят . человек платил в пенсионный фонд и что
ЯЛЕГЕНДА, надо было в силовые структуры идти работать и была бы пенсия в 35-40 лет и очень даже неплохая
Не сегодня, так завтра в России полыхнёт. Что сделает народ со слугами режима - большой вопрос. Да и прятать лицо от людей придется.
А вот быть доктором - быть достойным, уважаемым человеком. И лицо прятать не надо, так как люди вокруг только благодарить будут.
в силовых структурах и до ранней пенсии не доживают, работают на износ сутками, так просто в нашем государстве деньги не платят, там текучка неимоверная. идите, работайте
в силовых структурах и до ранней пенсии не доживают, работают на износ сутками, так просто в нашем государстве деньги не платят, там текучка неимоверная.
Да ладно, у меня половина родственников оттуда, никто не умер еще
Печальная статистика, соболезнование коллегам, родным.
А мог бы как доктор Солнцева, пойти в политику и остаться в живых.
С ожирением был, полюбому еще сзади телега со всякими болячками, такие первыми помирают...
19.10.2020 14:00
гость
У меня много знакомых кто работает в силовых структурах и кто на пенсии. Сильно не перерабатывают и увольняться никто не хочет!
Говорят, очень хороший был специалист и человек...
Светлая память...
А вес был избыточный, да...
лазарева-солнцеву и прочих деятелей свнитарами в ковидный госпиталь?сумеют ли?
Светлая память...
в силовых структурах и до ранней пенсии не доживают,
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Ну... Печень первой отказывает
в силовых структурах так же, как и в больницах, очевидно, большинство отписывается и работает формально, а вторые работают сутками за первых (и может даже дотянут до пенсии и их не подставят)
19.10.2020 14:01
- гость -
в силовых структурах и до ранней пенсии не доживают, работают на износ сутками, так просто в нашем государстве деньги не платят, там текучка неимоверная.
Да ладно, у меня половина родственников оттуда, никто не умер еще
Штабные крысы все?