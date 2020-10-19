Завотделением детской клинической больницы № 7 умер в Барнауле

Заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев скончался в Барнауле. Как рассказали amic.ru коллеги врача, он был заражен коронавирусом и умер в реанимации ковидного госпиталя.

Беляеву было 63 года, из которых 39 он посвятил медицине.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что от коронавируса умерла старшая медсестра 2-го терапевтического отделения КГБУЗ "Городская поликлиника № 14 Татьяна Романова.

Первый случай смерти среди больных COVID-19 алтайских медиков произошел в июне. Тогда скончался заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.