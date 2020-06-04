Зараженный коронавирусом врач умер в Барнауле

Зараженный коронавирусом заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"У Сергея Анатольевича был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в городской больнице № 5 города Барнаула. Медики не смогли спасти коллегу – болезнь очень тяжело протекала. Это единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за период пандемии коронавирусной инфекции", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врач умер в возрасте 58 лет. Из них более 35 он отдал медицине. В 1983 году Ходоренко начал работать фельдшером скорой помощи. С 1986 по 1999 год работал анестезиологом-реаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации Алтайского краевого онкологического диспансера, а в 1999 году возглавил родное отделение.

В региональном оперштабе уточнили, что точная причина смерти будет установлена только после патологоанатомических исследований.

Соболезнования родным и близким Ходоренко выразили министерство здравоохранения, вся медицинская общественность региона, а также губернатор Виктор Томенко.

По последним данным, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 2135 случаев заражения коронавирусом.