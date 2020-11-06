Фуд-корты трех ТЦ в Барнауле проверили на предмет соблюдения ковидных правил

Фото: Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Очередные рейды прошли в торговых центрах Барнаула. Их провели специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции, районных и городской администраций, активистами регионального штаба ОНФ, народной дружины "Барнаульская", городского Молодежного парламента и студенческого спасательного отряда "Олимп безопасности".

Участники рейдов побывали на фуд-кортах в торговых центрах "Старый базар", "Пионер" и Galaxy. Самым часто встречающимся нарушением стало отсутствие маркировки на антисептиках, использование средств, не соответствующих рекомендациям Роспотребнадзора. Также в ходе проверок выявили отсутствие разметки для соблюдения соцдистанции, в некоторых точках специалисты не нашли термометров и журнала учета температур, средств для обеззараживания воздуха.

Юрлицам и ИП выдали предписания на устранение нарушений в кратчайшие сроки, сообщает пресс-центр мэрии.