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Новости

900 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили 234 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 900.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 234 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 499 человек. Выздоровели 18 090 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Заринск – 9, Славгород – 8, Первомайский район – 7, Ключевский район – 6, Белокуриха, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский районы – по 5 человек, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4 человека, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристаньский районы – по 3 человека, Алтайский, Бийский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Павловский, Смоленский, Солонешинский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Советский, Тюменцевский, Табунский районы – по одному заболевшему.

На 10 ноября в тяжелом состоянии находятся 658 пациентов, из них 167 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 911 коек.

Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе в Барнауле планируют начать выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19 на надомном лечении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.11.2020 15:19
- гость -

16 смертей за сутки...
когда уже на спад пойдет...

10.11.2020 15:33
Пpoxoдимeц

10.11.2020 15:19
- гость -

Когда телевизор выключишь...

10.11.2020 15:34
Бийчанин

В Бийске из ковидника за сутки вынесли 25 тел. Где это в статистике интересно???

10.11.2020 15:41
- гость -

10.11.2020 15:34
Бийчанин
Врете вы все. У нас все под контролем, сам губернатор так сказал, и медицина справляется со всем. А вы господин совравши

10.11.2020 15:43
- гость -

В Новосибирске указывают возраст умерших. Почему у нас нет статистики?

10.11.2020 15:45
- гость -

10.11.2020 15:34
Бийчанин

Вечно Бийск всю статистику портит. То томограф сломают, то трупы выносят. Мешает губернатору ситуацию стабилизировать.

10.11.2020 15:46
- гость -

10.11.2020 15:43
- гость -

Потому что тогда вы узнаете, что в Славгороде умер 11 летний ребенок.

10.11.2020 16:00
гость

То ли ещё будет.
Цитата с Lenta.ru:
При COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за которых медикам приходится проводить ампутации конечностей. Об этом в разговоре с «Новой газетой» рассказал Виктор Аносов, врач московской клинической больницы №15 имени Филатова.

«Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день», — сказал Аносов.

Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.

10.11.2020 16:06
- гость -

Показатели заболеваемости и смертности сильно занижены. Насчёт свободных коек - тоже враньё. На днях знакомые не могли никуда пристроить бабушку в Барнауле - везде было отказано по причине отсутствия мест. Потом по великому блату приняли в мужскую палату.

10.11.2020 16:09
- гость -


10.11.2020 15:34
Бийчанин
В Бийске из ковидника за сутки вынесли 25 тел. Где это в статистике интересно???

Про Барнаульскую пятую так же говорили еще в начале октября, что по 20-25 смертей в сутки, а знакомый знакомого, паталогоанатом из морга говорил что только в его смену поступило 22 тела из ковидных больниц. В то время официально говорили про 3-5 смертей в сутки... Когда-нибудь потом косвенно можно будет понять по статистике...

Новосибирский ЗАГС еще 2-3 ноября выдал статистику по смертям за октябрь.
А у нас до сих пор согласуют цифры... Последняя информация за относительно тихий сентябрь...

10.11.2020 16:12
- гость -

Все хорошо, прекрасная маркиза! Главное эти же цифры в Москву отсылать, пусть они считают, что ситуация под контролем. Бородатый бухгалтер знает толк в цифрах!!!

10.11.2020 16:12
Дядька


Смертность за сутки по РФ (Росстат)

1 Ишемическая болезнь 442 тыс. 635
2 Гипертоническая болезнь 16 тыс. 325
3 Цереброваскулярная болезнь 254 тыс. 881
4 Прочие заболевания 128 тыс. 074
(с)

10.11.2020 16:15
- гость -

Когда официально показывали 5-8 смертей в день, тогда были сюжеты из моргов про горы трупов. Сейчас показывают 16, и можно только догадываться про реальное положение дел...

10.11.2020 16:16
Дядьке

Согласно Дядьке 442635*365=161,5 млн людей в год умирает в РФ от ишемической болезни

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