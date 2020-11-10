16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 900.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 234 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 499 человек. Выздоровели 18 090 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Заринск – 9, Славгород – 8, Первомайский район – 7, Ключевский район – 6, Белокуриха, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский районы – по 5 человек, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4 человека, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристаньский районы – по 3 человека, Алтайский, Бийский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Павловский, Смоленский, Солонешинский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Советский, Тюменцевский, Табунский районы – по одному заболевшему.

На 10 ноября в тяжелом состоянии находятся 658 пациентов, из них 167 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 911 коек.

Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе в Барнауле планируют начать выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19 на надомном лечении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.