В Барнауле открыли запись на выдачу прав и регистрацию авто

С 4 декабря жители Алтайского края могут по телефону записаться на услуги по выдаче и замене водительских удостоверений либо по регистрации авто. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу.

Тем, кому нужно заменить водительское удостоверение, следует позвонить по телефонам: 8 (3852) 39-36-63, 39-36-64, 39-36-65. По вопросам регистрации транспортных средств следует набирать номер 8 (3852) 33-67-65.

Прием звонков ведется в соответствии с графиком работы подразделения. Понедельник и воскресенье – выходной, первый четверг месяца – профилактический день.

Во вторник записаться можно с 9:00 до 20:00 (с 14:00 до 15:00 обед), в среду и пятницу – с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед), в четверг и субботу – с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 обед).

В сентябре amic.ru писал, что жители Барнаула жаловались на то, что поставить машину на учет невозможно. В очереди, по словам горожан, могут стоять до 70 человек. В ГИБДД по Алтайскому краю ответили, что знают о проблеме с очередями на регистрацию и решают ее.