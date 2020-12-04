В Барнауле открыли запись на выдачу прав и регистрацию авто

С 4 декабря жители Алтайского края могут по телефону записаться на услуги по выдаче и замене водительских удостоверений либо по регистрации авто. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу.
Тем, кому нужно заменить водительское удостоверение, следует позвонить по телефонам: 8 (3852) 39-36-63, 39-36-64, 39-36-65. По вопросам регистрации транспортных средств следует набирать номер 8 (3852) 33-67-65.
Прием звонков ведется в соответствии с графиком работы подразделения. Понедельник и воскресенье – выходной, первый четверг месяца – профилактический день.
Во вторник записаться можно с 9:00 до 20:00 (с 14:00 до 15:00 обед), в среду и пятницу – с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед), в четверг и субботу – с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 обед).
В сентябре amic.ru писал, что жители Барнаула жаловались на то, что поставить машину на учет невозможно. В очереди, по словам горожан, могут стоять до 70 человек. В ГИБДД по Алтайскому краю ответили, что знают о проблеме с очередями на регистрацию и решают ее.
Комментарии
Вот это прорыв!
Теперь можно автомобиль купить и зарегистрировать. А ведь это только 2020!!!
Как же прекрасно дальше заживём видимо.
Правда совсем не уверен, что кто-то по этим номерам дозвониться и запишется. Но наличие самой такой возможности, уже показывает высокий уровень организаторских способностей местного ГИБДД.
P.S.
Около месяца назад права менял. Вот это был квест нужно сказать!!!
В итоге запись с "госсук" куда-то исчезла. Два дня не мог дозвониться 89-исходящих вызовов. Дозвонился зам.чего-то там... Он говорит: -"Так там звонков много, они трубки и не берут, я знаю"
Пара-пара-пам. Фиу...
ЕСЛИ ВДРУГ КТО НИ БУДЬ ДОЗВОНИТСЯ!!!
ОТПИШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
КАК ОНО ВООБЩЕ?
а я через госуслуги позавчера записался
на 08.01 2021
4.12.2020 12:20
- гость-
Если вы считаете, что это хоть что-то значит или гарантирует....
Блин я даже слова цензурного подобрать не могу...
Удачи в общем, бывает и везёт людям
4.12.2020 12:20
- гость -
Кстати!!!
Если вы про регистрацию авто.
То вы уже автоматически совершили административное правонарушение и должны быть подвергнуты штрафу