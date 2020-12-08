В Горном Алтае число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Горном Алтае выросло на 75 – до 12 014 человек, информирует республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у 28 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 19 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Майминского района; у трех жителей Улаганского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Шебалинского района.

За прошедшие сутки выздоровели 266 человек. Всего из больниц региона выписали 11 506 пациентов.