Начальника отдела алтайского Минстроя осудили за растрату

Начальника отдела газификации Минстроя Алтайского края Игоря Хроменкова признали виновным в присвоении и растрате, которые он совершил на посту генерального директора ОАО "Славгородский завод радиоаппаратуры". Об этом сообщает "Банкфакс".

В пресс-службе городского суда журналистам сообщили, что чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны на 18 млн рублей.

Игорь Хроменков стал подозреваемым в 2019 году. На должности директора завода он вывел на счет сторонней фирмы, соучредителем которой он является, 19 млн рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что суд вынес приговор в отношении бывшего участкового из Угловского района Алтайского края. Экс-полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.