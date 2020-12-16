Водитель оплатил 270 штрафов, чтобы улететь за границу

Алтайские судебные приставы побудили должника оплатить 270 штрафов за совершенные им нарушения ПДД, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Мужчина, фактически проживающий в Москве, задолжал государству 316 тысяч рублей. Наложенные приставами санкции не позволяли ему вылететь за рубеж, в связи с чем ему пришлось полностью погасить задолженность.

Управление ФССП России по Алтайскому краю напомнило, что проверить наличие долгов можно на сайте ведомства в разделе "Банк данных исполнительных производств". В качестве альтернативы существует мобильное приложение "ФССП".

Ранее amic.ru писал, что судебные приставы арестовали девять автомобилей во время операции "Должник" в Барнауле. Совместно с сотрудниками ГИБДД они проверили более сотни транспортных средств.