57 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Турочакского района, в том числе у восьми детей; у 15 жителей Усть-Коксинского района; у 14 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, общее число случаев инфекции в Горном Алтае достигло 13 240. Выздоровели 12 537 человек, из которых 57 – за последние сутки.

Также в регионе зарегистрировали один случай смерти пациента с COVID-19. Скончалась 73-летняя жительница Улаганского района, у которой врачи диагностировали коронавирусную пневмонию и другие формы сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за весь период в Республике Алтай зарегистрировали 143 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 137 – от коронавируса, шесть – по иным причинам.