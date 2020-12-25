Пенсионер погиб под колесами грузовика в барнаульском поселке

Дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом произошло в барнаульском поселке Лесном. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России.
Авария произошла в 17:20 24 декабря на пересечении улицы Радужной и 10-го переулка. По данным ведомства, 41-летний водитель Hino Ranger сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу вблизи пешеходного перехода.
От полученных травм пенсионер скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Добавим, что в этот же день в поселке Лесном вылетел в кювет пассажирский автобус № 20. Как отмечали очевидцы, такое происходит уже не в первый раз.
Комментарии
Классика жанра, когда безопасностью на дорогах занимаются криворукие бараны.
Криворукие и обслуживание дорог проводят.
Аборигей, что надо было сделать что бы подобного не произошло?
25.12.2020 07:23
АБОРИГЕН
А в чем криворукость? В том что не взяли за шкирку пешехода и не дотащили до пешеходного перехода?
Там автобусная остановка и знак пешеходного перехода. Кто еще баран разобраться надо. Только баран на дикой скорости гонит вблизи пеш перехода
25.12.2020 08:02
- гость -
Заставить водителя ПРИНУДИТЕЛЬНО снизить скорость, а не надеется что он трезвый, аккуратный и знает ПДД.
25.12.2020 08:05
- гость -
В том что не предприняли мер ПРИНУДИТЕЛЬНОГО характера заставляющие водителя снижать скорость.
25.12.2020 08:27
АБОРИГЕН
Если человек не соблюдает ПДД, значит ему плевать на свою жизнь. Дойти до пешеходного перехода что мешало? Как меры принудительного характера, заставляющие снижать скорость заставят пешеходов соблюдать ПДД? Этого похоронят, а другим наука будет!
25.12.2020 08:27
АБОРИГЕН
Вы не задумывались, что именно мягкое отношение к нарушителям пешеходам и провоцирует большую часть ДТП.
Аборигей в своем репертуаре. Ох уж этот мамкин спец во всех вопросах.
сколько угодно водителей, которые не сбавляя прут по пешеходному переходу, даже тогда, когда люди на нем уже есть
25.12.2020 08:33
- гость -
Пешеход не обязан ничего знать. Он может быть глухим, слепым, страдать старческим слабоумием, передвигаться в инвалидном кресле и это всё не повод его убивать на улице города. Или вам близки нацистские воззрения? Если этот дед шел "вблизи пешеходного перехода", значит этот переход сделан не там где это нужно людям, значит его нужно либо перенести, либо расширить, либо вообще сделать зону пешеходного перехода ограничив на ней скорость до 30 км/ч а для особо непонятливых владельцев средств повышенной опасности установить лежачих полицейских. Вот так делают город безопасным. А если вы с этим не согласны, значит будьте готовы и дальше трупы по дорогам собирать да цветочки с веночками на столбах вешать. Подумайте головой что вы пытаетесь защищать и оправдывать.
25.12.2020 08:37
- гость -
По существу есть что, мамка?
25.12.2020 08:36
- гость -
Пока я вижу что ты даже не начал думать в верном направлении.
[em]Дойти до пешеходного перехода что мешало?[/em
А то у нас НА переходах мало сбивают
25.12.2020 08:49
АБОРИГЕН
Молодой человек, я старше Вас, но обращаюсь к Вам уважительно, в отличии от Вас.
Видимо Вы мало времени находитесь за рулем, но все перечисленные категории людей с ограниченными возможностями очень аккуратны на улице. Покажите мне хоть одного глухого, слепого или на коляске прущегося через дорогу наплевав на все!
25.12.2020 09:00
- гость -
Ну началось. Тупой политес, орфография, апелляция к личным качествам собеседника. Вот кроме этих тупых демагогических штучек есть что ПО СУЩЕСТВУ?
Я за рулём больше 20 лет и прекрасно знаю как всё "чудесно" в нашем городе "организованно". Такого бардака я не видел ни в Екатеринбурге, ни в Тюмени, ни в Томске, ни даже в Омске и это при том что ситуация там далеко не идеальная. Во всех этих городах я лично ездил на автомобиле.
Что тебе показать?! Вот наглядный пример пожилого человека с ограниченными возможностями и наверняка с проблемами по здоровью, которого убили. А почему? А потому что большая часть граждан этой страны такие же как ты говорящие головы, выдающие тонны бреда, не пытающиеся хоть задуматься на минутку о том что происходит.
25.12.2020 09:18
АБОРИГЕН
Ты такая же говорящая голова, которая точно также выдает тонны бреда на Амике. И не надо доказывать, что ты весь в белом, умный, а остальные в коричневом, дураки и не лечатся. Прям Новодворскую напоминаешь.
25.12.2020 09:31
крокозябра
Очевидно что не такая же, в силу того факта что я тут в явном меньшинстве.Для таких дурачков как ты я уже неоднократно пояснял, что ничего от себя я не говорю. Всё это "азбука" и "таблица умножения". Если ты с этим не согласен, не ко мне вопрос.
Один в один Новодворская, она тоже не такая как все. Гордится нечем.
25.12.2020 11:08
крокозябра
Новодворская это пример гражданина страны, именно этим и такими людьми и надо гордится. без них вы бы уже давно опять бушлаты с номерками одели. А ты всего лишь население и это позор.
25.12.2020 12:14
АБОРИГЕН Точно Наводворская тебя покусала, часом не в дурке пообщались?
Бенефис " аборигена"? .Вопрос в том , что нужно соблюдать правила и не важно сидишь ли ты в автомобиле за рулём или или передвигаешься на своих. И ещё все Мы созданы равными и уважать нужно не важно на чём ты передвигаешься. Абориген спор устроенный вами не стоит чтобы в нем участвовать.
Никогда не спорьте с иdиотами.