Пенсионер погиб под колесами грузовика в барнаульском поселке

Дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом произошло в барнаульском поселке Лесном. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России.

Авария произошла в 17:20 24 декабря на пересечении улицы Радужной и 10-го переулка. По данным ведомства, 41-летний водитель Hino Ranger сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу вблизи пешеходного перехода.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Добавим, что в этот же день в поселке Лесном вылетел в кювет пассажирский автобус № 20. Как отмечали очевидцы, такое происходит уже не в первый раз.