219 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 219 человек – до 31 846. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи распределись так: Барнаул – 62, Рубцовск – 17, Заринск – 10, Бийск – 6, Волчихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Алейск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Родинский, Рубцовский, Табунский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алтайский, Калманский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Ключевский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Тюменцевский, Угловский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Скончались за сутки еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1470 летальных случаев.
Выздоровели за весь период 28 128 пациентов, в том числе 222 – за последние сутки.
Комментарии
У нас уже народу столько нет сколько вы случаев выявляете... А ведь наша численность ещё и убывает к тому же...
У нас уже народу столько нет сколько вы случаев выявляете... А ведь наша численность ещё и убывает к тому же...
У нас уже столько людей нет сколько вы случаев выявляете... Да ещё к тому же Нас становится Все меньше и меньше...
Ещё раз напиши, пустоголовый.
26.12.2020 11:22
- гость -
Он по делу пишет, в отличие от тебя.
Всего 32 тысячи случаев, потом посмотри численность в Алтайском крае, прежде чем писать комментарии по три раза.
32 умножить на 7, вот и 224 тысячи
26.12.2020 13:34
гость
Почему на 7, а не на минус 3 с половиной?
вот только появились антибиотики в аптеках...морозы придавят ковид...хроники все ушли почти....теперь время коллективного иммунитета...слабые будут болеть..утихнет до весны там опять..начнется.... так и будем жить от волны к волне((((