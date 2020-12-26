219 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 219 человек – до 31 846. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи распределись так: Барнаул – 62, Рубцовск – 17, Заринск – 10, Бийск – 6, Волчихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Алейск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Родинский, Рубцовский, Табунский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алтайский, Калманский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Ключевский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Тюменцевский, Угловский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1470 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 28 128 пациентов, в том числе 222 – за последние сутки.