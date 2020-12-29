Трое человек умерли от COVID-19 в Республике Алтай за последние сутки

Трое пациентов с коронавирусом скончались за отчетные сутки в Республике Алтай. По данным регионального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 145, в том числе восемь – по иным причинам.

Скончались 31-летняя жительница Усть-Канского района, 73-летний и 96-летний жители Горно-Алтайска. Врачи обнаружили у них коронавирусную инфекцию, пневмонию, а в двух случаях – другие формы сопутствующих заболеваний.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 13 жителей города Горно-Алтайска; у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей.

Таким образом, общее число инфицированных в Республике Алтай достигло 13 753. Выздоровели 12 974 человека, из которых 54 – за последние 24 часа.