"Смысл копить долги?" В Барнауле закрывается один из самых известных банкетных залов

Банкет-холл "Облака" работать больше не будет. Такое решение приняла его владелица Анна Герасимова. По ее словам, бизнес уничтожили ограничения, введенные из-за коронавируса в Алтайском крае. На данный момент долг за аренду помещения на Интернациональной, 116, и коммунальные услуги превышает 800 тысяч рублей. По словам Герасимовой, перспективы праздничной сферы в наступившем году непонятны, поэтому смысла работать дальше и копить долги попросту нет.

Как отметила Герасимова, проблемы начались еще с первой – мартовской – волной ограничений, которая подразумевала в том числе и запрет на проведение праздников. Этот карантин "Облака" отсидели честно, подпольно не работали. Лето, впрочем, тоже не задалось, загруженность банкетного зала не превышала 30% от обычной. Также сказался запрет на проведение выпускных вечеров.

По словам предпринимательницы, она очень сильно надеялась на декабрь и предновогодние корпоративы. Однако власти ввели месячный запрет на их проведение. Из-за этого "Облака" не досчитались порядка 1 млн рублей.

"Очень надеялись и на детские новогодние спектакли. Все подготовили, продали билеты, закупили сладкие подарки. Представления организовывали со всеми требованиями: социальная дистанция, масочный режим и т.д. Провели два спектакля – звонят власти: нельзя. Я спрашиваю: "А мне что делать?" Отвечают, что, мол, это не к нам вопросы. Если не хотите штраф 500 тысяч – прекращайте. Пришлось возвращать деньги за билеты. Конфеты из подарков сами доедаем", – рассказывает Герасимова.

Как отметила владелица банкет-холла, закрыться – это единственный выход. Потому что ждать будущего лета или декабрьских корпоративов, накапливая долги, нет никакого смысла: не исключено, что в любое время власти могут ввести новые ограничения.