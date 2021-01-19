"Смысл копить долги?" В Барнауле закрывается один из самых известных банкетных залов

Банкет-холл "Облака" работать больше не будет. Такое решение приняла его владелица Анна Герасимова. По ее словам, бизнес уничтожили ограничения, введенные из-за коронавируса в Алтайском крае. На данный момент долг за аренду помещения на Интернациональной, 116, и коммунальные услуги превышает 800 тысяч рублей. По словам Герасимовой, перспективы праздничной сферы в наступившем году непонятны, поэтому смысла работать дальше и копить долги попросту нет.
Как отметила Герасимова, проблемы начались еще с первой – мартовской – волной ограничений, которая подразумевала в том числе и запрет на проведение праздников. Этот карантин "Облака" отсидели честно, подпольно не работали. Лето, впрочем, тоже не задалось, загруженность банкетного зала не превышала 30% от обычной. Также сказался запрет на проведение выпускных вечеров.
По словам предпринимательницы, она очень сильно надеялась на декабрь и предновогодние корпоративы. Однако власти ввели месячный запрет на их проведение. Из-за этого "Облака" не досчитались порядка 1 млн рублей.
"Очень надеялись и на детские новогодние спектакли. Все подготовили, продали билеты, закупили сладкие подарки. Представления организовывали со всеми требованиями: социальная дистанция, масочный режим и т.д. Провели два спектакля – звонят власти: нельзя. Я спрашиваю: "А мне что делать?" Отвечают, что, мол, это не к нам вопросы. Если не хотите штраф 500 тысяч – прекращайте. Пришлось возвращать деньги за билеты. Конфеты из подарков сами доедаем", – рассказывает Герасимова.
Как отметила владелица банкет-холла, закрыться – это единственный выход. Потому что ждать будущего лета или декабрьских корпоративов, накапливая долги, нет никакого смысла: не исключено, что в любое время власти могут ввести новые ограничения.
Комментарии
Печально. Будьте стойкими.
Жуть как Вас понимаю. строили строили бизнес и все . все все . Правильно закрывайте не копите долги они как снежный ком.
Зато в автобусах как селедка в бочке можно ездить.
И в поликлиниках по 100 человек вперемешку сидеть можно было (сейчас очереди вроде как ушли)
да до черта таких, держатся из последних сил, хорошо если арендодатели навстречу идут. А ведь это не только владелица, это еще наеменый персонал, поставщики цветов, продуктов, аниматоры, уборщицы в конце концов, продавцы и производители праздничной одежды, фейерверков... Да, выжить без этой сферы можно, что теперь в 21-ом веке вернулись к проблеме выживания? Вроде не война.Сначала разрешили, налоги взимали, два месяца кинули немножко денежек и хватит?
Это риски бизнеса . Хотя по..ть такой бизнес жаль , мало в городе хороших банкетных залов .
19.01.2021 14:01
- гость -
Назад в СССР-жить теперь будем без фейерверков,цветов и праздничной одежды.
Базаров нет - все вокруг в шоколаде, только вот Облакам не повезло. Снимаю шляпу.
Это риски бизнеса .
Это риски бизнеса , когда государство сначала разрешает, потом типа и не запрещает, но и работать не дает
Будет и на нашей улице праздник
19.01.2021 14:13
Мэри
Не устали ещё ждать грузовик с пряниками?
19.01.2021 14:18
Гость
Да владелец бизнеса как раз и не ждет ничего, только на себя надеется, только что он против государства-мелочь пузатая
В СССР не было цветов фейерверков праздничной одежды?Глупости пишет жертва современного образования))
в автобусах и трамваях ковида нет, в очередях в марии ра и ленте тоже (перед НГ особенно), а в банкет-холле есть. Бред.
19.01.2021 14:09
Гость
Да мотайте вы в незалэжную или дальше - в штаты, к фейерверкам и праздничной одежде. Задолбали уже бездельники-нытики. Да только нигде такие не нужны.
19.01.2021 15:19
- гость -
19.01.2021 14:09
Гость
Да мотайте вы в незалэжную или дальше - в штаты, к фейерверкам и праздничной одежде. Задолбали уже бездельники-нытики. Да только нигде такие не нужны.
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Ну, признавайся, деятельный, где работаешь? Кому нужен?
19.01.2021 14:01
- гость -
Пандемия показала, что действительно нужно человеку, а что наносное, навязанное.И выживание здесь ни при чём. Банкеты-фейерверки-праздничные одежды используются не столько для хорошего настроения, сколько для выёживания друг перед другом. Как в детстве - кто выше плюнет, или пипками меряться, только на другом уровне. А представители этих бизнесов разжигали эту нездоровыую конкуренцию. Взять кредит, чтобы закатить свадьбу и через полгода разойтись - реалии недавнего прошлого.Если это уйдёт, жалеть не о чем.
19.01.2021 15:28
- гость -
Взять кредит, чтобы закатить свадьбу и через полгода разойтись - реалии недавнего прошлого.Если это уйдёт, жалеть не о чем.
Личная боль?
А вот реально жаль бизнес. Люди своим трудом зарабатывали, не воровством, не откатами.
Ну хоть фейерверков в 12 ночи не будет!