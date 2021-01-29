Главный редактор Mash Максим Иксанов выложил видео, снятое, по его словам, в особняке под Геленджиком, который согласно расследованию Алексея Навального является "дворцом для Путина". На кадрах ролика, опубликованного на YouTube-канале издания, видно, что на объекте еще идет стройка и в комнатах здания до сих пор голые бетонные стены.

Попасть внутрь Иксанову помог представитель технического надзора, который наблюдает за ведением работ уже шесть лет. Он разрешил в течение часа без ограничений снимать строение снаружи и внутри.

Согласно видео, на месте парадного входа нет ворот с царским орлом, внешняя отделка здания почти закончена, однако внутренняя находится еще на начальной стадии. Внутри здания журналистам показали кальянную, в которой есть своеобразная бытовка рабочих, недостроенную дискотеку и театр с наметками будущей сцены.

В конце обращения Иксанов призвал "отозваться" настоящих владельцев дворца, "даже в комментах".

Напомним, что ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце для Путина", в котором блогер заявил, что реальным владельцем участка и расположенной на ней инфраструктуры якобы является российский лидер.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.