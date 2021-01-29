Главный редактор Mash Максим Иксанов выложил видео, снятое, по его словам, в особняке под Геленджиком, который согласно расследованию Алексея Навального является "дворцом для Путина". На кадрах ролика, опубликованного на YouTube-канале издания, видно, что на объекте еще идет стройка и в комнатах здания до сих пор голые бетонные стены.
Попасть внутрь Иксанову помог представитель технического надзора, который наблюдает за ведением работ уже шесть лет. Он разрешил в течение часа без ограничений снимать строение снаружи и внутри.
Согласно видео, на месте парадного входа нет ворот с царским орлом, внешняя отделка здания почти закончена, однако внутренняя находится еще на начальной стадии. Внутри здания журналистам показали кальянную, в которой есть своеобразная бытовка рабочих, недостроенную дискотеку и театр с наметками будущей сцены.
В конце обращения Иксанов призвал "отозваться" настоящих владельцев дворца, "даже в комментах".
Напомним, что ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце для Путина", в котором блогер заявил, что реальным владельцем участка и расположенной на ней инфраструктуры якобы является российский лидер.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".
Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.
Комментарии
Ну слава богу нет ворот с орлами. Аж отлегло
пока в нём идёт строительство, пока объект не сдан, он принадлежит ФСО.
Видео:
Расходы на «здравоохранение», или Кто подставил президента (Костенко, Матвеев, Иванов, Парфёнов)
Так это мультики были.Они навальному снились когда он в реанимации под действиями немецких вещества лежал )
Паспорт на обьект в студию!!!!, слабо....
У оппиков понос
видео смотри, олух! написал же.
К ответу клеветника!!!
Алексей, я так тебе верила,но ты плюнул мне в харю.
Объект пока не достроен. Как достроят, будет как в проекте
Какие-то пару кадров недостроя...а где все остальное?
У него нет никакого дворца и никакая там не безвкусица, и мебель там красивая, но мы вам её не покажем, потому что ею интересуется НАТО...