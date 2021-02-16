Службу доставки еды в Барнауле закрыли из-за нарушения ковидных ограничений

Службу доставки еды "ПиццБург" в Барнауле закрыли на 10 суток в качестве административного наказания. Поводом стало нарушение заведением санитарных правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Как сообщает пресс-центр региональной службы судебных приставов, в ходе проверки выяснилось, что сотрудники "ПиццБурга" не использовали средства индивидуальной защиты при обслуживании клиентов, на полу в зале отсутствовала разметка о соблюдении социальной дистанции, также не обеспечивалось проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях.

Напомним, в ноябре 2020 года в Барнауле закрывали другую точку общепита – киоск "Шаурма Топчик Гриль". В том случае причиной стало несоблюдения санитарных требований.