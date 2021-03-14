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19 случаев COVID-19 выявили за сутки в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Умерли еще два пациента с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай зафиксировали 19 случаев COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 467. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в воскресенье, 14 марта.

Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Усть-Коксинского района, у жителя Чойского района.

Выздоровели за весь период 16 180 пациентов, в том числе пять — за последние сутки.

Скончались еще двое человек с подтвержденным COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 209 летальных случаев.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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