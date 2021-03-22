На модернизацию инфраструктуры алтайского ЖКХ выделили 2,1 млрд рублей

В 2021 году на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Алтайском крае направят в общей сложности 2,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Это на 373 млн рублей больше, чем изначально было заложено в бюджете на 2021 год. В марте сумму пересмотрели в сторону увеличения и внесли поправки в главный финансовый документ.

"Таким образом, в текущем году на повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет направлено 2,1 млрд рублей, в том числе: более 1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса и 1,1 млрд рублей на объекты водоснабжения", — констатировали в ведомстве.

В соответствии с планом запланированы работы на 197 объектах, расположенных в 62 муниципальных образованиях.

Напомним, власти Алтайского края направят дополнительные средства и на рост зарплаты бюджетников, реализацию адресной инвестиционной программы и увеличение финансовой поддержки муниципальных образований. По словам губернатора Виктора Томенко, по расходам бюджет увеличился еще на 10 млрд рублей.