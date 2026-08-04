В первую десятку попали Турция и Абхазия

04 августа 2026, 08:00, ИА Амител

Турция / Фото из архива amic.ru

Список десяти самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. Об этом сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Топ-10 направлений по числу бронирований отелей летом: Турция, Абхазия, Белоруссия, Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай», — цитирует РСТ сервис онлайн-бронирования "Яндекс Путешествия".

Средняя стоимость проживания на этих курортах составляет:

Турция — 12,4 тыс. рублей за ночь;

Белоруссия — 10,1 тыс. рублей;

Абхазия — 8 тыс. рублей.

В первую десятку также вошли Франция (18,1 тыс. рублей), Испания (16,5 тыс. рублей), Италия (15,9 тыс. рублей) и Китай (10,4 тыс. рублей). Более бюджетные варианты размещения доступны в Таиланде (8,6 тыс. рублей), Армении (8,4 тыс. рублей) и Грузии (7,7 тыс. рублей).

Аналитики отмечают значительный рост интереса к направлениям Центральной Азии и Дальнего Востока. Наибольшую динамику бронирований по сравнению с прошлым годом зафиксировали в Узбекистане, Киргизии, Японии, Казахстане и Азербайджане.