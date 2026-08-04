Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха среди россиян
В первую десятку попали Турция и Абхазия
04 августа 2026, 08:00, ИА Амител
Список десяти самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. Об этом сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Топ-10 направлений по числу бронирований отелей летом: Турция, Абхазия, Белоруссия, Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай», — цитирует РСТ сервис онлайн-бронирования "Яндекс Путешествия".
Средняя стоимость проживания на этих курортах составляет:
- Турция — 12,4 тыс. рублей за ночь;
- Белоруссия — 10,1 тыс. рублей;
- Абхазия — 8 тыс. рублей.
В первую десятку также вошли Франция (18,1 тыс. рублей), Испания (16,5 тыс. рублей), Италия (15,9 тыс. рублей) и Китай (10,4 тыс. рублей). Более бюджетные варианты размещения доступны в Таиланде (8,6 тыс. рублей), Армении (8,4 тыс. рублей) и Грузии (7,7 тыс. рублей).
Аналитики отмечают значительный рост интереса к направлениям Центральной Азии и Дальнего Востока. Наибольшую динамику бронирований по сравнению с прошлым годом зафиксировали в Узбекистане, Киргизии, Японии, Казахстане и Азербайджане.
08:40:28 04-08-2026
Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..
печально.
09:55:39 04-08-2026
таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... они долго шли к этому
14:08:57 04-08-2026
Гость (09:55:39 04-08-2026) они долго шли к этому... да, да-теперь другой вектор..
12:23:31 04-08-2026
таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... Что там смотреть и что там интересного в этих нищебродских убогих странах. Китай рулит уже более 20 лет.
14:05:57 04-08-2026
Гость (12:23:31 04-08-2026) Что там смотреть и что там интересного в этих нищебродских у... от восхищения до раболепства-один шаг.
учи китайский-пригодиться угождать.
13:11:11 04-08-2026
таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... В словении что делать?
14:07:48 04-08-2026
Гость (13:11:11 04-08-2026) В словении что делать?... прокатись-посмотри.
перестанешь вопрошать.