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Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха среди россиян

В первую десятку попали Турция и Абхазия

04 августа 2026, 08:00, ИА Амител

Турция / Фото из архива amic.ru
Турция / Фото из архива amic.ru

Список десяти самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. Об этом сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Топ-10 направлений по числу бронирований отелей летом: Турция, Абхазия, Белоруссия, Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай», — цитирует РСТ сервис онлайн-бронирования "Яндекс Путешествия".

Средняя стоимость проживания на этих курортах составляет:

  • Турция — 12,4 тыс. рублей за ночь;
  • Белоруссия — 10,1 тыс. рублей;
  • Абхазия — 8 тыс. рублей.

В первую десятку также вошли Франция (18,1 тыс. рублей), Испания (16,5 тыс. рублей), Италия (15,9 тыс. рублей) и Китай (10,4 тыс. рублей). Более бюджетные варианты размещения доступны в Таиланде (8,6 тыс. рублей), Армении (8,4 тыс. рублей) и Грузии (7,7 тыс. рублей).

Аналитики отмечают значительный рост интереса к направлениям Центральной Азии и Дальнего Востока. Наибольшую динамику бронирований по сравнению с прошлым годом зафиксировали в Узбекистане, Киргизии, Японии, Казахстане и Азербайджане.

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Комментарии 7

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таки да.

08:40:28 04-08-2026

Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..
печально.

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Гость

09:55:39 04-08-2026

таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... они долго шли к этому

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таки да.

14:08:57 04-08-2026

Гость (09:55:39 04-08-2026) они долго шли к этому... да, да-теперь другой вектор..

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Гость

12:23:31 04-08-2026

таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... Что там смотреть и что там интересного в этих нищебродских убогих странах. Китай рулит уже более 20 лет.

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таки да.

14:05:57 04-08-2026

Гость (12:23:31 04-08-2026) Что там смотреть и что там интересного в этих нищебродских у... от восхищения до раболепства-один шаг.
учи китайский-пригодиться угождать.

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Гость

13:11:11 04-08-2026

таки да. (08:40:28 04-08-2026) Черногория, Словения и Болгария, не в тренде..печально. ... В словении что делать?

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таки да.

14:07:48 04-08-2026

Гость (13:11:11 04-08-2026) В словении что делать?... прокатись-посмотри.
перестанешь вопрошать.

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