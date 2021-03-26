12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 12 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 16 631. Об этом информирует региональный оперативный штаб в пятницу, 26 марта.

"Коронавирус подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Канского района, у жителя Улаганского района, у жителя Чойского района", – говорится в сообщении.

По данным на 26 марта, за весь период в регионе выздоровели 16 242 человека, в том числе семь – за прошедшие сутки.

Летальных случаев за минувшие 24 часа не зарегистрировали. Всего в регионе скончались 219 пациентов с COVID-19.