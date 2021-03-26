Уральцу грозит 40 тысяч рублей штрафа за дебош в барнаульском аэропорту

Мужчина, который в барнаульском аэропорту имени Титова перед вылетом в Екатеринбург обматерил персонал и полицейских, стал фигурантом уголовного дела, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По информации правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественное спокойствие, громко ругаясь с использованием нецензурной лексики.

"Сотрудники транспортной полиции пресекли административное правонарушение подозреваемого, доставили его в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении, – говорится в сообщении ведомства. — При составлении протокола об административном правонарушении подозреваемый публично оскорбил сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью".

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти". Ее санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо исправительные или обязательные работы.