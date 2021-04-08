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Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
За сутки в Горном Алтае ковид выявили у семи человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, 58-летний житель Горно-Алтайска умер от инфекции ещё в марте, но патологоанатомы подтвердили связь с заболеванием только сейчас.

За весь период в регионе зарегистрировано 228 летальных исходов у пациентов с коронавирусом, в том числе 206 от COVID-19, 22 – по иным причинам.

Также в Горном Алтае подтвердили семь новых случаев коронавирусной инфекции – у двух жителей Кош-Агачского района, двух жителей Чемальского района, жителя Горно-Алтайска, жителя Майминского района, жителя Онгудайского района.

Всего за время пандемии в регионе выявили 16 727 заболевших. Выздоровел 16 381 пациент, из которых 15 – за прошедшие сутки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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