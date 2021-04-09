12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2791.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 956 человек. Выздоровели 43 008 человека (+56 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 23, Бийск – 12, Рубцовск, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Кулундинский район – по 5 заболевших, Яровое, Локтевский район – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский район – по 3 заболевших, Кытмановский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 217 пациентов, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободно 458 коек.