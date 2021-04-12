11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2826.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 81 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 205 человек. Выздоровели 43 203 человека (+61 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Рубцовск – 13, Бийск – 10, Поспелихинский район – 7, Михайловский район – 4, Калманский, Павловский районы – по 3 заболевших, Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 212 пациентов, из них 84 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободно 452 койки.