Один новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили один новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 797. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает оперативный штаб республики.
При этом новых выздоровевших и летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зафиксировали. Отметим, что за весь период на Алтае из больниц выписали 16 497 человек, а скончались 257, в том числе 227 – непосредственно от COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам провести майские праздники на даче. По решению президента Владимира Путина они продлятся с 1 по 10 мая непрерывно. Это сделали для того, чтобы эпидпрогноз стал более стабильным.
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