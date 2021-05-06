Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у жителя города Горно-Алтайска и у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск. Таким образом, с начала пандемии в республике выявили 16 832 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки выздоровели четыре пациента. По данным на 6 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 527 человек. Также за это время в Республике Алтай скончались 264 человека с подтверждённым коронавирусом.
Всего проведено 202 760 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 188 проб.
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