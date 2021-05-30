Очевидцы рассказали подробности о взрыве батута в Барнауле

Очевидцы, которые видели, как взорвался батут на "Докучаева", рассказали подробности о происшествии. По словам барнаульцев, конструкция начала подниматься в воздух и двигаться в сторону трамвайных путей.

Батут остановился у проводов, которые проходят над рельсами. Контролер рассказала, что в этот момент на аттракционе находились две девочки и два мальчика. Девочек отбросило на трамвайные пути, один мальчик успел спрыгнуть, а еще одного ищут. Спасатели, которые быстро приехали на место происшествия, разрезали батут и не нашли ребенка в том, что от него осталось. Горожане предполагают, что контролер могла обсчитаться.

Отмечается, что одна из пострадавших девочек пришла в сознание. Вторая, по словам очевидцев, потеряла много крови.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

В МЧС уточнили, что батут, предположительно, не выдержал давления воздуха и лопнул. Двое детей доставлены в больницу.