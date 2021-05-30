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Очевидцы рассказали подробности о взрыве батута в Барнауле

, ИА "Амител"
Спасатели быстро приехали к месту происшествия
Кадр из видео

Кадр из видео

Очевидцы, которые видели, как взорвался батут на "Докучаева", рассказали подробности о происшествии. По словам барнаульцев, конструкция начала подниматься в воздух и двигаться в сторону трамвайных путей. 

Батут остановился у проводов, которые проходят над рельсами. Контролер рассказала, что в этот момент на аттракционе находились две девочки и два мальчика. Девочек отбросило на трамвайные пути, один мальчик успел спрыгнуть, а еще одного ищут. Спасатели, которые быстро приехали на место происшествия, разрезали батут и не нашли ребенка в том, что от него осталось. Горожане предполагают, что контролер могла обсчитаться.

Отмечается, что одна из пострадавших девочек пришла в сознание. Вторая, по словам очевидцев, потеряла много крови.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

В МЧС уточнили, что батут, предположительно, не выдержал давления воздуха и лопнул. Двое детей доставлены в больницу.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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