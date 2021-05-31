Жителей Алтайского края просят сообщать о подозрительных аттракционах

Руководитель инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Александр Фунтиков просит жителей Алтайского края запрашивать документы на эксплуатацию аттракционов (в том числе и батутов), а при их отсутствии отказаться от развлечения, потому что оно может быть опасным для жизни. Обо всех аттракционах без документации необходимо сообщать в инспекцию.

Александр Фунтиков ещё раз напомнил, что все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации, но из-за отсрочки заявок в крае на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного батута.

При регистрации на аттракционе будет размещена табличка с номерным знаком и QR-кодом, по которому можно получить всю необходимую информацию о пройденных проверках, испытаниях и ответственных лицах. Но и без этого у предпринимателя должны быть документы, которые он по требованию должен представлять потребителям.

Сообщить об аттракционах, чьи владельцы не смогли предъявить документы, можно по телефонам инспекции – 8 (3852) 35-36-95, 35-36-46.

"В отношении каждого аттракциона без документов будет проведена выездная проверка. Таким образом инспекция сможет сформировать их реестр по Алтайскому краю и работать с предпринимателями в плановом порядке", – подчеркнул Александр Фунтиков.

Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края уже запросила у прокуратуры разрешение на внеплановые проверки детских аттракционов. В первую очередь планируется проверить надувные, а затем пружинные батуты.