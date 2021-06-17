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"Не говорит и не слышит": мама пострадавшей на батуте девочки рассказала о её состоянии

, ИА "Амител"
Врачи пока не делают прогнозов по восстановлению ребёнка, потому что травмы очень тяжёлые
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Четырехлётнюю девочку, одну из пострадавших в мае на батуте в Барнауле, отключили от аппарата ИВЛ и перевезли из больницы скорой помощи в детскую. Однако, по словам её мамы Марины Кургиной, ребёнок по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии и врачи не дают никаких конкретных прогнозов. Известно лишь, что девочка  нуждается в длительном лечении и реабилитации. "У неё открытая черепно-мозговая травма, из-за которой она до сих пор не разговаривает. Также лопнули обе ушные перепонки и врачи ещё не могут точно сказать, будет она слышать или нет. Вика перенесла сложную операцию на сломанное бедро. Прогнозов нам пока никаких не дали, лечение дальнейшее ещё не назначили – ждём обследований. Знаем только то, что восстанавливаться дочь будет очень долго", – говорит Марина Кургина.

В настоящий момент, по словам Марины, их семья оказалась в трудной ситуации: сама она сидит в декрете с 1,5 месячным младенцем, а муж ухаживает за дочкой в больнице. Чтобы их поддержать, друзья и коллеги объявили сбор средств на будущую реабилитацию ребёнку. При этом, как говорит Марина, обещанная материальная поддержка со стороны владельцев батута так и не поступила.

"Нам они публично много обещали, сочувствовали. Но увы, только на словах. На деле загородились адвокатом и спрашивают, что нам нужно от них, а возмещать ничего не планируют. А нужно нам конкретное – здоровье ребёнка теперь назад вернуть", – сказала мама пострадавшей.

Напомним, 30 мая две девочки попали в реанимацию с тяжёлыми травмами после того, как надувной батут опрокинулся на трамвайные пути возле барнаульского ТЦ "Район". Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Сейчас она находится под следствием. Также известно, что одна из пострадавших девочек успешно идёт на поправку.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

17.06.2021 14:43
гiсть

не понятно, про какую из двух девочек идет речь. о той, что уже отключили от аппарата? у второй состояние еще хуже?
владельцы батута, конечно, поступают хуже некуда. деньги они исправно берут за свои услуги, но отдавать не готовы ни копейки

17.06.2021 15:03
- гость -

За девочку буду молится , владельцы батута конечно выкрутится , пыль в глаза не трудно пускать что они готовы помогать , готовы и помощь а реале это разное , может на лечение в Склиф отправить ,там более опытные специалисты ,не каждый день такое бывает , девочка должна слышать !

17.06.2021 15:05
- гость -

17.06.2021 14:43
гiсть но отдавать не готовы ни копейки

А Вы готовы отдавать? Вот, не дайБог, случись с Вами подобное, много Вы сможете отдать???

17.06.2021 15:15
- гость -

Ну что сказать, мой ребенок никогда на эти батуты не ходил, там реально страшно. Падал просто с качели в детском саду - недосмотр воспитателя- заработал эпилепсию на всю жизнь. Никто ни за что не в ответе.
Здоровья девочке.

17.06.2021 15:15
- гость -

как она отдаст? она под арестом!!!!

17.06.2021 15:16
- гость -

господи!!! бедный ребенок!!!

17.06.2021 15:20
- гость -

17.06.2021 15:03
- гость -
а вы знаете, какую прибыль приносит батут? с учетом сезонности и с учетом того, что сезон только начался. где она возьмет денег на СКЛИФ? Я вот ставлю себя на место этой владелицы, и понимаю, что я бы тоже не смогла что-то там оплатить. я не говорю, что не захотела бы, а просто бы не смогла. Нечем. Продать квартиру? так она в ипотеке. Почку? так не возьмут ее

17.06.2021 15:21
- гость -

Что значит как она отдаст ? Сын же есть у нее , когда надо было оформляла на него ИП ,вот и сейчас можно при желании найти возможность и оказывать помощь материально этой семье ,законом же ей не запрещено помогать пострадавшей ?

17.06.2021 15:22
- гость -

17.06.2021 15:03
- гость -
Почему думаете, что выкрутится? Не тот это бизнес, где могут быть серьезные связи и поддержка. Ну может попрыгал у них на батуте внук прокурора однажды. Так это мелочи

17.06.2021 15:24
- гость -

"можно при желании найти возможность"
Как ее найти? посоветуйте
"оформляла на него ИП"
я вас умоляю, для оформления ИП нужно 400 р. И все.

17.06.2021 15:24
- гость -

Про прибыль с батута вопрос спорный ,если их было у них несколько по городу то конечно неизвестно про прибыль , и вобще зачем у меня спрашивать сколько прибыль с батута ? Ребенок не слышит ! Надо помогать чтобы слышала она . А про квартиру в ипотеке то вопрос решаемый все продается !

17.06.2021 15:26
- гость -

"Если это моя вина, я понесу наказание... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься, – подчеркнула женщина. – Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались".

Вот и все , что она обещала. Молиться. А денег не обещала

17.06.2021 15:31
Гость

Там у владелицы муж далеко не бедный человек

17.06.2021 15:34
- гость -

а кто у нас муж?

17.06.2021 15:36
- гость -

Это кто тут советы то просит ? Про то как помощь пострадавшей оказать ? Вы в своем уме ? Это надо у семьи спросить пострадавших как это лучше сделать ! А ещё лучше у врача лечащего или в склифе узнавать какие возможности есть и сколько стоит все это .

17.06.2021 15:42
- гость -

Викуля, малышка, держись. Борись.
А вообще , эта история - лишнее доказательство того, что в беде ты НИКОМУ не нужен

17.06.2021 15:48
- гость -

прошла я по ссылке со сбором средств.очень подозрительная страничка

17.06.2021 15:56
- гость -

17.06.2021 15:05
- гость -
17.06.2021 14:43
гiсть но отдавать не готовы ни копейки

А Вы готовы отдавать? Вот много Вы сможете отдать???


Когда это хохлы (гисть) что то отдавали? удавятся за кусок сала.

17.06.2021 16:11
- гость -


17.06.2021 15:20
- гость -
Извините пожалуйста, я не хочу Вас обидеть или нагрубить. Вы говорите, что ставите себя на место хозяйки батута, так тогда скажите, Вы бы тоже безответственно относились к этому делу? Вам бы тоже была важна только прибыль? Всего навсего, требовалось выполнить элементарное правило безопасности - правильно и крепко закрепить батут. Были уже случаи когда батуты поднимало ветром. В данном случае - полное и наплевательское отношение хозяйки к клиентам и своему бизнесу!

17.06.2021 16:18
- гость -

Когда речь заходит о здоровье и полноценной жизни ребенка, то неуместно жалеть того, чья халатность чуть не привела к смерти. Владелица сына выгораживает, поэтому вместо него пришла. Обещала компенсировать, но видимо сделает только через суд. Родителям пострадавших девочек нужно объединиться и подать иск.

17.06.2021 16:21
- гость -

На деле загородились адвокатом и спрашивают, что нам нужно от них, а возмещать ничего не планируют

Ну так пока еще возмещать и нечего. Почему то думаю, что реабилитацию владельцы оплатить не откажутся. Если не добровольно, то по суду точно плюс моральный ущерб.

17.06.2021 16:21
гiсть

А Вы готовы отдавать? Вот, не дайБог, случись с Вами подобное, много Вы сможете отдать???
---
на месте владельца батута? я - честный человек, все, что обещаю я делаю

17.06.2021 16:26
Виктор

Тот, кто прочитал эту статью, вряд ли когда-нибудь поведёт своего ребёнка на батут

17.06.2021 16:28
гiсть

а вы знаете, какую прибыль приносит батут? с учетом сезонности и с учетом того, что сезон только начался. где она возьмет денег на СКЛИФ? Я вот ставлю себя на место этой владелицы, и понимаю, что я бы тоже не смогла что-то там оплатить. я не говорю, что не захотела бы, а просто бы не смогла. Нечем. Продать квартиру? так она в ипотеке. Почку? так не возьмут ее
---
уже понятно, что батут прибыли не принесет. как уже выяснили, что он опасен. то есть другие дети должны рисковать своими жизнями, чтобы дальше зарабатывались деньги?
давайте лучше рассуждать не о владелице батута (к которой Вы скорее всего имеете какое-то отношение), а о родителях пострадавших детей, откуда они возьмут деньги?
когда они покупали билет, они доверили детей владельцам аттракциона, которые это доверие не оправдали

17.06.2021 16:30
- гость -

А не нужно доверять жизнь и здоровье своего ребенка какой-то левой бабе

17.06.2021 16:33
- гость -

Запомните на всю оставшуюся жизнь: жизнь ВАШЕГО ребенка важно только ВАМ. Владельцам батутов, соседям, прохожим на него нас рать.

17.06.2021 16:37
- гость -

1634 респект

17.06.2021 16:42
гiсть

17.06.2021 16:33
- гость -
---
в каком ужасном мире Вы живете

17.06.2021 17:00
- гость -

17.06.2021 16:33
- гость -

Такими высказываниями можно и педо филов оправдать. Браво!

17.06.2021 17:01
- гость -

17.06.2021 15:03
- гость -
За девочку буду молится

Катерина , спасибо вам.

17.06.2021 17:04
- гость -

в реальном

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