"Не говорит и не слышит": мама пострадавшей на батуте девочки рассказала о её состоянии

Четырехлётнюю девочку, одну из пострадавших в мае на батуте в Барнауле, отключили от аппарата ИВЛ и перевезли из больницы скорой помощи в детскую. Однако, по словам её мамы Марины Кургиной, ребёнок по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии и врачи не дают никаких конкретных прогнозов. Известно лишь, что девочка нуждается в длительном лечении и реабилитации. "У неё открытая черепно-мозговая травма, из-за которой она до сих пор не разговаривает. Также лопнули обе ушные перепонки и врачи ещё не могут точно сказать, будет она слышать или нет. Вика перенесла сложную операцию на сломанное бедро. Прогнозов нам пока никаких не дали, лечение дальнейшее ещё не назначили – ждём обследований. Знаем только то, что восстанавливаться дочь будет очень долго", – говорит Марина Кургина.

В настоящий момент, по словам Марины, их семья оказалась в трудной ситуации: сама она сидит в декрете с 1,5 месячным младенцем, а муж ухаживает за дочкой в больнице. Чтобы их поддержать, друзья и коллеги объявили сбор средств на будущую реабилитацию ребёнку. При этом, как говорит Марина, обещанная материальная поддержка со стороны владельцев батута так и не поступила.

"Нам они публично много обещали, сочувствовали. Но увы, только на словах. На деле загородились адвокатом и спрашивают, что нам нужно от них, а возмещать ничего не планируют. А нужно нам конкретное – здоровье ребёнка теперь назад вернуть", – сказала мама пострадавшей.

Напомним, 30 мая две девочки попали в реанимацию с тяжёлыми травмами после того, как надувной батут опрокинулся на трамвайные пути возле барнаульского ТЦ "Район". Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Сейчас она находится под следствием. Также известно, что одна из пострадавших девочек успешно идёт на поправку.