"Не говорит и не слышит": мама пострадавшей на батуте девочки рассказала о её состоянии

Четырехлётнюю девочку, одну из пострадавших в мае на батуте в Барнауле, отключили от аппарата ИВЛ и перевезли из больницы скорой помощи в детскую. Однако, по словам её мамы Марины Кургиной, ребёнок по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии и врачи не дают никаких конкретных прогнозов. Известно лишь, что девочка нуждается в длительном лечении и реабилитации. "У неё открытая черепно-мозговая травма, из-за которой она до сих пор не разговаривает. Также лопнули обе ушные перепонки и врачи ещё не могут точно сказать, будет она слышать или нет. Вика перенесла сложную операцию на сломанное бедро. Прогнозов нам пока никаких не дали, лечение дальнейшее ещё не назначили – ждём обследований. Знаем только то, что восстанавливаться дочь будет очень долго", – говорит Марина Кургина.
В настоящий момент, по словам Марины, их семья оказалась в трудной ситуации: сама она сидит в декрете с 1,5 месячным младенцем, а муж ухаживает за дочкой в больнице. Чтобы их поддержать, друзья и коллеги объявили сбор средств на будущую реабилитацию ребёнку. При этом, как говорит Марина, обещанная материальная поддержка со стороны владельцев батута так и не поступила.
"Нам они публично много обещали, сочувствовали. Но увы, только на словах. На деле загородились адвокатом и спрашивают, что нам нужно от них, а возмещать ничего не планируют. А нужно нам конкретное – здоровье ребёнка теперь назад вернуть", – сказала мама пострадавшей.
Напомним, 30 мая две девочки попали в реанимацию с тяжёлыми травмами после того, как надувной батут опрокинулся на трамвайные пути возле барнаульского ТЦ "Район". Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Сейчас она находится под следствием. Также известно, что одна из пострадавших девочек успешно идёт на поправку.
Комментарии
не понятно, про какую из двух девочек идет речь. о той, что уже отключили от аппарата? у второй состояние еще хуже?
владельцы батута, конечно, поступают хуже некуда. деньги они исправно берут за свои услуги, но отдавать не готовы ни копейки
За девочку буду молится , владельцы батута конечно выкрутится , пыль в глаза не трудно пускать что они готовы помогать , готовы и помощь а реале это разное , может на лечение в Склиф отправить ,там более опытные специалисты ,не каждый день такое бывает , девочка должна слышать !
17.06.2021 14:43
гiсть но отдавать не готовы ни копейки
А Вы готовы отдавать? Вот, не дайБог, случись с Вами подобное, много Вы сможете отдать???
Ну что сказать, мой ребенок никогда на эти батуты не ходил, там реально страшно. Падал просто с качели в детском саду - недосмотр воспитателя- заработал эпилепсию на всю жизнь. Никто ни за что не в ответе.
Здоровья девочке.
как она отдаст? она под арестом!!!!
господи!!! бедный ребенок!!!
17.06.2021 15:03
- гость -
а вы знаете, какую прибыль приносит батут? с учетом сезонности и с учетом того, что сезон только начался. где она возьмет денег на СКЛИФ? Я вот ставлю себя на место этой владелицы, и понимаю, что я бы тоже не смогла что-то там оплатить. я не говорю, что не захотела бы, а просто бы не смогла. Нечем. Продать квартиру? так она в ипотеке. Почку? так не возьмут ее
Что значит как она отдаст ? Сын же есть у нее , когда надо было оформляла на него ИП ,вот и сейчас можно при желании найти возможность и оказывать помощь материально этой семье ,законом же ей не запрещено помогать пострадавшей ?
17.06.2021 15:03
- гость -
Почему думаете, что выкрутится? Не тот это бизнес, где могут быть серьезные связи и поддержка. Ну может попрыгал у них на батуте внук прокурора однажды. Так это мелочи
"можно при желании найти возможность"
Как ее найти? посоветуйте
"оформляла на него ИП"
я вас умоляю, для оформления ИП нужно 400 р. И все.
Про прибыль с батута вопрос спорный ,если их было у них несколько по городу то конечно неизвестно про прибыль , и вобще зачем у меня спрашивать сколько прибыль с батута ? Ребенок не слышит ! Надо помогать чтобы слышала она . А про квартиру в ипотеке то вопрос решаемый все продается !
"Если это моя вина, я понесу наказание... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься, – подчеркнула женщина. – Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались".
Вот и все , что она обещала. Молиться. А денег не обещала
Там у владелицы муж далеко не бедный человек
а кто у нас муж?
Это кто тут советы то просит ? Про то как помощь пострадавшей оказать ? Вы в своем уме ? Это надо у семьи спросить пострадавших как это лучше сделать ! А ещё лучше у врача лечащего или в склифе узнавать какие возможности есть и сколько стоит все это .
Викуля, малышка, держись. Борись.
А вообще , эта история - лишнее доказательство того, что в беде ты НИКОМУ не нужен
прошла я по ссылке со сбором средств.очень подозрительная страничка
17.06.2021 15:05
- гость -
17.06.2021 14:43
гiсть но отдавать не готовы ни копейки
А Вы готовы отдавать? Вот много Вы сможете отдать???
Когда это хохлы (гисть) что то отдавали? удавятся за кусок сала.
17.06.2021 15:20
- гость -
Извините пожалуйста, я не хочу Вас обидеть или нагрубить. Вы говорите, что ставите себя на место хозяйки батута, так тогда скажите, Вы бы тоже безответственно относились к этому делу? Вам бы тоже была важна только прибыль? Всего навсего, требовалось выполнить элементарное правило безопасности - правильно и крепко закрепить батут. Были уже случаи когда батуты поднимало ветром. В данном случае - полное и наплевательское отношение хозяйки к клиентам и своему бизнесу!
Когда речь заходит о здоровье и полноценной жизни ребенка, то неуместно жалеть того, чья халатность чуть не привела к смерти. Владелица сына выгораживает, поэтому вместо него пришла. Обещала компенсировать, но видимо сделает только через суд. Родителям пострадавших девочек нужно объединиться и подать иск.
На деле загородились адвокатом и спрашивают, что нам нужно от них, а возмещать ничего не планируют
Ну так пока еще возмещать и нечего. Почему то думаю, что реабилитацию владельцы оплатить не откажутся. Если не добровольно, то по суду точно плюс моральный ущерб.
А Вы готовы отдавать? Вот, не дайБог, случись с Вами подобное, много Вы сможете отдать???
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на месте владельца батута? я - честный человек, все, что обещаю я делаю
Тот, кто прочитал эту статью, вряд ли когда-нибудь поведёт своего ребёнка на батут
а вы знаете, какую прибыль приносит батут? с учетом сезонности и с учетом того, что сезон только начался. где она возьмет денег на СКЛИФ? Я вот ставлю себя на место этой владелицы, и понимаю, что я бы тоже не смогла что-то там оплатить. я не говорю, что не захотела бы, а просто бы не смогла. Нечем. Продать квартиру? так она в ипотеке. Почку? так не возьмут ее
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уже понятно, что батут прибыли не принесет. как уже выяснили, что он опасен. то есть другие дети должны рисковать своими жизнями, чтобы дальше зарабатывались деньги?
давайте лучше рассуждать не о владелице батута (к которой Вы скорее всего имеете какое-то отношение), а о родителях пострадавших детей, откуда они возьмут деньги?
когда они покупали билет, они доверили детей владельцам аттракциона, которые это доверие не оправдали
А не нужно доверять жизнь и здоровье своего ребенка какой-то левой бабе
Запомните на всю оставшуюся жизнь: жизнь ВАШЕГО ребенка важно только ВАМ. Владельцам батутов, соседям, прохожим на него нас рать.
1634 респект
17.06.2021 16:33
- гость -
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в каком ужасном мире Вы живете
17.06.2021 16:33
- гость -
Такими высказываниями можно и педо филов оправдать. Браво!
17.06.2021 15:03
- гость -
За девочку буду молится
Катерина , спасибо вам.
в реальном