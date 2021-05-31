Владельца взлетевшего в Барнауле батута задержали в аэропорту

Владельца барнаульского батута, на котором получили тяжёлые травмы двое детей, задержали в аэропорту Толмачёво. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник.

По его словам, мужчина возвращался из командировки в Краснодарском крае и планировал после приземления в Новосибирске направиться в Барнаул.

Собеседник издания утверждает, что мужчину задержали "до выяснения обстоятельств" на 48 часов. Меру пресечения в отношении него пока не определяли.

Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. В мэрии Барнаула уверяют, что аттракцион унесло порывом ветра и он опрокинулся. Бывшая билетёрша утверждает, что батут просто протёрся, в результате чего под давлением компрессора взмыл в воздух.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. Девочки получили тяжёлые травмы. Они находятся в реанимации.

В СК рассказали, что в нарушение всех требований безопасности батут был привязан к забору.

UPD 13:57: В алтайском СКР отметили, что предприниматель прибыл в следственный отдел самостоятельно. У него нет статуса подозреваемого.