Дети пострадали при взрыве надувного батута в Барнауле. Обновлено

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что а районе "Докучаево" взорвался надувной батут, на котором прыгали дети. Как отметил автор сообщения, одного ребенка не могут найти.

Двух девочек после взрыва отбросило на трамвайные пути. Родители, которые находились рядом, сразу же бросились к детям. На опубликованных снимках видно, что дети не двигаются.

Батут после взрыва "сложился" и вокруг него собрались прохожие. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

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17:20 — По предварительной информации, порвались стропы, которые держали батут. Конструкцию понесло в сторону трамвайных рельс.

17:25 — В МЧС уточнили, что батут, предположительно, не выдержал давления воздуха и лопнул. Двое детей доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина за рулем иномарки протаранила торговую палатку на "Новом рынке". В результате происшествия пострадали два человека.