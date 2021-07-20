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Семья пострадавшей на батуте девочки объяснила, почему отказалась от части компенсаций

, ИА "Амител"
По их словам, защита подсудимой изначально потребовала невыполнимые для родителей условия
ЧП с батутом / Фото: 'Инцидент Барнаул'

ЧП с батутом / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мама одной из девочек, пострадавших на батуте в Барнауле, объяснила, почему они отказались от миллионных компенсаций, предложенных владелицей аттракциона, но взяли 200 тысяч рублей. Причина, по словам женщины, в том, что деньги им предложили в обмен на ряд условий, которые они сочли неприемлемыми.

"За эти два миллиона мы должны были обратиться к следователю с просьбой заменить меру пресечения для обвиняемой с домашнего ареста на подписку о невыезде, а также подать ходатайство о снятии ареста с её автомобиля. Мы решили, что такой торг неуместен", – отметила Наталья, мама пострадавшей девочки.

По словам женщины, семьям было неприятно, что компенсацию обещали выплатить только при выполнении этих требований. Родителей возмутило то, что владелица батута и её адвокат торговались за здоровье искалеченных детей.

Наталья подчеркнула, что они не могут влиять на следователя и корректировать меру пресечения. Кроме того, по словам женщины, обещания выплатить деньги были только на словах, и это не вызывало доверия.

"Они (сторона владелицы батута, – прим. ред.) обещали выплатить полную сумму только после продажи автомобиля, который на данный момент арестован судом. Договорённости строились устно, поэтому у нас не было доверия к обвиняемой и её защите. Деньги на восстановление девочек нам гарантированно будут необходимы, поэтому мы не могли рисковать", – сказала Наталья.

Женщина отмечает, что позже им предложили деньги уже без всяких условий (200 тысяч рублей одной семье и 300 тысяч – другой, – прим. ред.), поэтому семьи согласились их взять.

Остальную часть компенсации родители пострадавших детей намерены взыскать с предпринимательницы через суд. Однако они до сих пор не могут назвать сумму, которую сочли бы достаточной в качестве компенсации: во-первых, врачи не могут сказать, какая именно реабилитация потребуется детям, а во-вторых, следствие должно определить степень вины владельцев аттракциона.

Напомним, ранее адвокат собственника аттракциона Виктор Чумаков говорил, что семьям пострадавших на батуте детей выплатят два миллиона рублей в качестве компенсации (1,2 млн семье наиболее пострадавшего ребёнка, 800 тысяч рублей – второй семье). А уже полученные ими 500 тысяч – это только первая часть. По его словам, вторую часть его клиентка могла бы выплатить после продажи автомобиля, но он арестован.

"Ей работать надо, чтобы рассчитаться с людьми. А если автомобиль продадут через судебных приставов, он уйдёт за копейки. Хотя мы уже сейчас могли бы его продать за 1,3 млн рублей и выплатить компенсации", – объяснил amic.ru Чумаков.

При этом адвокат подчеркнул, что суды, как правило, в подобных делах выносят решения о выплате гораздо меньших компенсаций, чем сумма, которую предложила его клиентка. "Практика по всей России по таким делам: 300 тысяч считаются запредельной суммой", – добавил Чумаков.

Как сейчас себя чувствуют пострадавшие дети?

Наталья говорит, что её дочь ещё долго не сможет ходить: обе девочки получили травмы позвоночника и тазобедренных костей и не могут самостоятельно передвигаться. Из больницы их выписали временно. Уже на следующей неделе малышке снова предстоит госпитализация.

"Аня сейчас дома, как и вторая девочка. Лежит, может даже улыбаться, несмотря на своё состояние. Но дома наши дети ненадолго – уже 26 июля мы вернёмся в больницу и продолжим лечение. Девочки сейчас лежачие. Да, у них стабильное состояние, но до выздоровления нам ещё далеко", – рассказала мама малышки.

Она сообщила, что позже начнётся курс реабилитации, который будет стоить больших денег. Чтобы поставить девочек на ноги, потребуется в том числе и длительная платная терапия, и не один год.

Что случилось?

30 мая в Барнауле надувной батут взлетел в воздух и упал на трамвайные пути. В этот момент на нём находились две девочки трёх и четырёх лет. Обе они получили тяжёлые травмы и попали в реанимацию. Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Позднее появилась информация, что батут взлетел из-за сильного ветра. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Пока идёт следствие, женщина находится под домашним арестом.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

20.07.2021 08:51
Виктор

Если о чём-то договариваешься устно (от "занял другу 1500" до "да даже если мы когда-то разведёмся, всё поделим поровну" — это как вилами по воде — потом ничего не докажешь. Все важные договорённости — только в письменной форме

20.07.2021 10:00
- гость -

За деньги вы уж попросите следователя заменить домашний арест на подписку о невыезде...

20.07.2021 10:39
гiсть

вот, фактически компенсировали 500 тыр, а везде в новостях больше миллиона заявили
коммерсам повезло еще, что родители пострадавших детей, как я понимаю, скоромные и адекватные люди

20.07.2021 12:30
гость

Вот она натура - накосячить и голову в навоз пихать, зачем лезете в бизнес раз ответственность нести не хотите??? Ах да забыл - им же место предложили с администрации надо было срочно занимать.......... взяточники фиговы!

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