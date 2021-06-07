Врач рассказал о состоянии девочек, которые пострадали при ЧП с батутом в Барнауле

Две девочки, которые пострадали при ЧП с батутом в Барнауле, всё ещё находятся в больнице. Несмотря на серьезность их травм, врачи дают оптимистичные прогнозы.

Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин рассказал, что у одной из девочек сломано бедро, а у другой – кости таза. По словам врача, тяжесть их состояния обуславливается черепно-мозговыми травмами.

В более тяжёлом состоянии, по словам специалиста, находится четырёхлетняя девочка. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.