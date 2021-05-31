"Нет статуса". Владельца взлетевшего в Барнауле батута допросили

Правоохранители прокомментировали информацию о задержании владельца барнаульского батута, на котором две девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Силовики уточнили, что предприниматель прибыл в следственный отдел не в статусе подозреваемого.

"Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса, – рассказали ТАСС в СУ СКР по Алтайскому краю. – Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмена задержали в аэропорту Толмачёво.

ЧП случилось 30 мая. Пострадавшие во время инцидента с батутом в Барнауле девочки находятся в реанимации. Одна из них подключена к ИВЛ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Есть несколько версий случившегося. В их числе отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.