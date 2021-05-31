Детский омбудсмен предложила дополнить КоАП после ЧП с батутом в Барнауле

Уполномоченная по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева предложила внести изменения в сферу аттракционов после ЧП с батутом в Барнауле, в результате которого две девочки получили тяжелые травмы. Свои инициативы омбудсмен озвучила во время совещания в региональном правительстве.

Так, в первую очередь Ольга Казанцева предложила открыть горячую телефонную линию, на которую каждый сможет позвонить и сообщить о работающем батуте.

"Это позволит включить данный батут в рейды и осмотр техническими специалистами", — объяснила детский омбудсмен в Instagram.

Также она порекомендовала внести предложения по снятию моратория на регистрацию батутов, что обяжет регистрировать их перед использованием. Казанцева напомнила, что сейчас в крае нет ни одного зарегистрированного батута.

Кроме того, уполномоченная предложила "дополнить кодекс об административных правонарушениях частью о нарушении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов в зависимости от степени потенциального биомеханического риска". По ее словам, это "обеспечит соразмерность наказания к тяжести совершенного правонарушения и так далее".

Ольга Казанцева отметила, что после ЧП с батутом пострадавшие девочки сейчас находятся в реанимации, им оказывается помощь.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей. Первое возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", второе — по статье "Халатность".