20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 20 случаев заражения ковидом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает оперативный штаб региона.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Майминского района, у трёх жителей Усть-Канского района, у двух жителей Горно-Алтайска и у двух жителей Улаганского района.

Таким образом, за весь период в регионе выявили 17 220 случаев COVID-19. Выздоровели из этого числа 16 710 пациентов, в том числе шестеро – за последние сутки.

Ранее в республике скончались 284 пациента с COVID-19. 239 из них умерли непосредственно от коронавируса, 45 – по иным причинам.