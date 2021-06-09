Два водителя без прав стали участниками жёсткого ДТП в центре Барнаула

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской вечером 8 июня в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, 19-летняя девушка во время движения на машине Toyota не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan, за рулём которого находился 39-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал.
"Оба участника аварии не имели права управления транспортными средствами. У гражданина истёк срок действия водительских прав, а девушка даже не получала соответствующее удостоверение", – говорится в сообщении.
В отношении водителей полицейские составили административные протоколы по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Каждому участнику ДТП грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Комментарии
Жаль пешехода не было, виноват бы он был по любому
Езда без прав даже выгодна!? На права сдавать-пересдавать, платить-переплачивать, а тут 5-15 т. Ну и порядки...
Новость прям огонь, позор стране!
Это фиаско ГИБДД - результат сокращения инспекторов! Теперь чтоб встретить патруль в городе надо еще и постараться, вот и ездят без страховок и с просроченными правами!
Да уж.
При штрафе 5000 достаточно много людей может себе позволить ездить без прав
9.06.2021 11:56
Читатель
Ну и позволила она. Машины, считай, нет, и скорее всего чужой.