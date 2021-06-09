Два водителя без прав стали участниками жёсткого ДТП в центре Барнаула

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской вечером 8 июня в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, 19-летняя девушка во время движения на машине Toyota не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan, за рулём которого находился 39-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал.

"Оба участника аварии не имели права управления транспортными средствами. У гражданина истёк срок действия водительских прав, а девушка даже не получала соответствующее удостоверение", – говорится в сообщении.

В отношении водителей полицейские составили административные протоколы по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Каждому участнику ДТП грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.