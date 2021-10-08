Рекорд по суточной смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 29 смертей от коронавируса, тем самым повторив рекорд от 6 октября. Всего в регионе с начала пандемии скончались 5643 человека с COVID-19, сообщает оперштаб.

Выявили в крае ещё 285 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 79 840 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+89 человек за сутки), Бийске (+27) и Рубцовске (+26).

Выздоровели за весь период 59 876 пациентов, в том числе 61 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 607 зараженных, из них 245 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 466 коек.

Напомним, 7 октября после заседания оперштаба Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал властям региона ужесточить ограничительные меры из-за ковида.