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Рекорд по суточной смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Заразились ещё 285 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 29 смертей от коронавируса, тем самым повторив рекорд от 6 октября. Всего в регионе с начала пандемии скончались 5643 человека с COVID-19, сообщает оперштаб.

Выявили в крае ещё 285 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 79 840 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+89 человек за сутки), Бийске (+27) и Рубцовске (+26).

Выздоровели за весь период 59 876 пациентов, в том числе 61 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 607 зараженных, из них 245 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 466 коек.

Напомним, 7 октября после заседания оперштаба Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал властям региона ужесточить ограничительные меры из-за ковида.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.10.2021 15:11
- гость -

Резкий рост после голосования на пеньках в прошлом году и резкий рост после трехдневного голосования в этом году. У меня возникает два предположения - либо статистику до "выборов" активно сдерживают, либо сами эти события являются причиной роста заболеваемости.
В первом случае надо судить за распространение фейков о ковиде, во втором - за организацию мероприятий повлекших такие вот последствия.

8.10.2021 15:25
- гость -

Заразившиеся во время выборов продолжают заражать других.

8.10.2021 15:31
- гость -

За подделку статистики уже давно пора осудить... В следующем году Попов опять будет разводить руками по поводу зашкаливающей смертности в Алтайском крае?

8.10.2021 15:59
- гость -

8.10.2021 15:25
- гость -
Да прям... На тех выборах что, толпы ходили? Лично я на участке была в гордом одиночестве) Ни к кому ближе пары метров не подошла.
А вот переполненный транспорт ездил и до, и во время, и после выборов.

8.10.2021 16:09
- гость -

8.10.2021 15:25
- гость -

И как во время выборов можно массово заразиться? Все целовали урну или работников?
Курортники вернулись из Турции, вот на это больше похоже. Вчера например в Турции было +30000 новых ковидных.

8.10.2021 17:12
Жоржик

Причем тут выборы ? Не нужно все в кучу валить. Осень, холодрыга на улице и в квартирах, люди, одетые не по погоде, простуда, ослабленный иммунитет - привет Ковид.
И конечно массовое забитие народом на антипандемийные требования, в транспорте в масках буквально единицы, открылись все тусовки, кафе, театры, толпы народу шарахаются, о мерах никто не забоится - вот и результат. Привилось только треть народу в лучшем случае, все же бессмертные. И будет еще хуже, пика не достигли еще.

8.10.2021 17:49
- гость -

в прошлом году статистика была прямолинейной. До Принятия конституции ежеднавно 75 человек, включая выходные.
В этом году заболеваемость меняется, но смертность ежедневно неизменно 10% от кол-ва заболевших

8.10.2021 17:57
- гость -

Да прям... На тех выборах что, толпы ходили?
------------
Я ходил, было человек 20. 3 полицейских, человек выдал маску, ручку с близкого расстояния, 5 наблюдателей, 4 голосующих и другие. Тещя у брата умерла от ковида, заразилась в магазине в садоводстве, где был один продавец.

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